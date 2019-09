MULHER É ASSASSINADA DENTRO DE CASA NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE

12/09/19 - 11:37:42

O número de mulheres vitimas de feminicídio contina crescendo em Sergipe

Na noite desta quarta-feira (11) mais uma mulher foi assassinada. Desta vez o crime foi registrado no povoado Mulata, no município de Brejo Grande e as informações são de que a vitima identificada como Valdileide Lima Batista, 42 anos, foi assassinada dentro de sua residência e o principal suspeito seria o seu marido.

Segundo a polícia, o suspeito de ter praticado o crime teria sido identificado como Manoel Alonco Santos Batista.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística foram acionados.