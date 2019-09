O Homem é o estilo

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) realmente avisou que não era chegado a protocolos e justificou que os nomes das autoridades que estavam no ato de entrega do seu Titulo de Cidadania, na segunda-feira passada, já teriam sido falados à exaustão. Ele teria decidido – por determinação pessoal – que não precisaria mais cita-los. O senador, o titulo e seu comportamento, não merecem novos comentários. Afinal, “o Homem é o estilo”, como disse o francês Jacques Lacan.

A repercussão de um comentário sem grandes pretensões é que daria para fazer uma análise no mínimo curiosa, em relação ao comportamento diferente de fazer política, sem a busca de alianças e a simpatia com a opinião pública. Quanto à atitude certa ou não de discursar durante o recebimento de um título de cidadão, os deputados é que devem fazer melhor avaliação. E até foi feita através do vice-presidente da Alese, deputado Francisco Gualberto (PT), que também se sentiu desprestigiado com esse novo estilo.

Quanto ao senador Alessandro Vieira nada contra. A ação política é importante e a expansão desses atos é que devem ser posta à mesa, inclusive através da mídia, que lhe dá cobertura a nível nacional, embora ele precise ser mais atuante junto aos problemas do Estado que o elegeu. Vieira tem característica de direita, que expõe ações heróicas contra a corrupção, o que não deixa de ser simpático à população que se sente lesada. Enfim, ele continua o delegado atento a atos marginais que lesam a pátria.

Alessandro não busca participação em manifestações. Pelo menos ainda não se pronunciou sobre ato que haverá em Brasília, dia 25, em favor da CPI do Lava Toga, que ele sugere. Simples, o senador é de propor, mas não de ir às ruas gritar a favor, o que seria uma exibição da participação junto ao povo, bem mais significante que apenas holofotes. Na política ele pretende conduzir o seu partido com ilustres bem intencionados, o que não casa bem com a ciência do melhor entendimento para chegar ao poder.

Alessandro Vieira pode fazer o que quiser para manter a linha dura, mas politicamente deve ser bem lapidado para chegar ao eleitor com a característica, mesmo que seja falsa, de que deseja igualdade. Pelo menos rir, porque isso faz parte da transmissão de simpatia que, sinceramente, o ilustrado político novo não parece se preocupar. No mais, o senador acabou de entrar na roda e tem muito que aprender para esboçar o gingado de quem tem que participar da dança, dentro do ritmo de um eleitorado que não acredita nesses bons modos para se manter na festa sem preconceitos, mas também sem arrogância.

Na política um pouco de malícia dá o tempero. A arrogância dá o desprezo…

Verdade se impõe

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) enviou ao grupo “Café com Política”, a íntegra da sua fala na Alese ao receber o título de Cidadão Sergipano.

*** Antes explicou: “como regra, respeito a opinião de todos. Mais ainda quando se trata da imprensa. Tenho certeza que no final a verdade sempre se impõe”.

Sem protocolos

Ao iniciar o seu discurso Alessandro pediu licença e disse que não era afeito a protocolos e “como vocês já ouviram os nomes das autoridades algumas vezes, quero saldar os representantes da mesa em nome de Amorosa”.

*** Alessandro elogiou a cantora e disse que a interpretação do Hino Nacional feito por ela vale por qualquer discurso.

Vazio e hipócrita

Na Assembleia, ontem, o vice-presidente da Casa, Francisco Gualberto (PT) revelou a insatisfação dos deputados. Disse que o senador Alessandro parecia “Nero no período em que pensava que era dono de Roma e, contrariado, mandou tocar fogo em tudo”.

*** – Ele [Alessandro] disse em seu discurso que faz política nova e que combate os que fazem conluio na política. Babou de tanto discurso vazio e hipócrita”.

Senador explica

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) explicou ontem que na cerimônia de concessão de Título de Cidadão Sergipano, pediu licença para quebrar o protocolo.

*** Acrescenta que registrou o quanto se sentia honrado com a presença das autoridades (exaustivamente citadas anteriormente) e saudou a todos em nome da cantora Amorosa.

Sobre a Petrobras

O senador Alessandro Vieira marcou reunião com a bancada de Sergipe, em Brasília, para tratar sobre o desmonte da Petrobrás no Estado.

*** Nenhum parlamentar compareceu ao encontro agendado.

*** A secretária do senador depois ligou para os gabinetes dos convidados, dizendo que ele também não poderia ir, em razão de participação em comissão.

Quadro estável

Na avaliação de aliado do prefeito Edvaldo Nogueira, o quadro para a sucessão municipal é estável junto aos aliados, com perspectivas de maior unidade a partir de agora.

*** Algumas lideranças políticas começaram a perceber o trabalho sólido que vem sendo realizado e estão incentivados para consolidação de alianças.

*** – Não atrai de vez aqueles que têm projetos, mas o trabalho que o prefeito realiza o credencia a continuar no mandato, disse um assessor.

Edvaldo e Eliane

Há 15 dias o prefeito Edvaldo Nogueira foi ao apartamento da vice-governadora Eliane Aquino, para uma conversa e desfazer mal entendidos. Os dois expuseram mágoas e tiraram dúvidas.

*** No encontro falaram do período que Eliane esteve vice-prefeita e reabriram as portas para o diálogo com maior profundidade.

*** Edvaldo deixou claro que não será obstáculo a qualquer projeto político de Eliane para 2022.

Percebe maldades

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que não vai permitir a criação de mais um imposto para os brasileiros. “Aqui mostramos a verdadeira intenção de Bolsonaro que mentiu durante a campanha para enganar o povo”.

*** – O pânico é perceber que as maldades do presidente vêm disfarçadas de loucura, disse Rogério.

Conversa com Samuel

O presidente regional do DEM em Sergipe, José Carlos Machado, conversou ontem pela manhã com o deputado estadual Capitão Samuel (PSC).

*** Insistiu no convite para que ele se filie ao DEM. Samuel pensa em ser candidato a prefeito de São Cristóvão pelo partido.

Juntos em Itabaiana

Ontem à tarde os deputados estaduais Zezinho Guimarães, Garibaldi Mendonça e Capitão Samuel acompanharam o ex-deputado José Carlos Machado (DEM) a Itabaiana.

*** Lá participaram da bienal do livro que acontece naquela cidade…

*** O DEM já tem bons nomes para disputar as eleições a vereador no próximo ano.

Luciano fala bem

O empresário Luciano Barreto, da construtora Celi, proferiu palestra ontem em audiência pública na Câmara Federal e demonstrou conhecimento sobre as questões da construção Civil, inclusive em relação ao programa “Minha Casa, Minha Vida”.

*** De Sergipe estavam os deputados federais Fábio Henrique e Fábio Mitidieri, e o senador Rogério Carvalho.

Sobre PEC paralela

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, esteve em Brasília ontem para assegurar apoio ao andamento da PEC paralela que inclui estados e municípios na reforma da Previdência.

*** Luciano esteve em Brasília acompanhado de assessores técnicos e conversou com parlamentares da bancada federal de Sergipe.

Está na espera

Setores do Partido dos Trabalhadores estão intensificando conversas com lideranças políticas em Aracaju, para lançamento de candidatura própria.

*** O pessoal está esperando a decisão do prefeito Edvaldo Nogueira de se filiar a outro partido. Caso ele vá para o PSD, vão tentar se aliar ao PDT.

