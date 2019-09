O terceiro longa da série Minha Mãe é uma Peça só chega aos cinemas no final de dezembro, mas já está causando polêmica

O filme mostrará o casamento entre Juliano, personagem de Rodrigo Pandolfo, e Thiago (Lucas Cordeiro), mas não mostrará o beijo gay do casal, por decisão de Paulo Gustavo, autor da obra.

“A gente não precisa esfregar nenhuma opinião pessoal na cara do público. A gente já está mostrando um casamento gay. Mais do que isso não precisa. Olha, a gente está fazendo um filme popular. A gente sabe que o Brasil tem questões ainda, infelizmente. O Juliano já vai se casar”, opina Paulo Gustavo.

O ator Rodrigo Pandolfo, em entrevista ao UOL, também ponderou a decisão. “Eu entendo, de certa forma. O filme é a maior bilheteria da história do cinema brasileiro. Se você coloca o beijo acontecendo, em uma sociedade que, infelizmente, ainda se assusta, talvez seja agressivo”, pontua.

“É ilógico, é infeliz a gente ter que pensar em censura, porque o público talvez não receba tão bem. É terrível. Na verdade, é um reflexo que vem de fora. Censuram a gente e somos obrigados a ‘morrer’, ‘desaparecer’ ou ‘ceder’ à censura. É um pouco isso. A gente espera que daqui a muito pouco tempo isso mude”, deseja Juliano.

No fim do dia, Paulo Gustavo recorreu às suas redes sociais para esclarecer o assunto e aproveitou para compartilhar um vídeo de sua mãe falando sobre a relação com sua sexualidade. “Gente, algumas pessoas estão questionando nas redes sociais o porquê de não haver uma cena de beijo gay no casamento do “Juliano”, filho da “Dona Hermínia”, no Minha Mãe É Uma Peça 3“, iniciou o humorista.

“Vamos lá. Quando comecei a escrever esse filme eu tinha uma caneta e uma folha em branco e não sabia por onde começar, mas pensei: quero falar sobre CASAMENTO GAY! Esse momento do casamento trata de uma coisa maior: o orgulho que essa mãe sente ao ver o filho seguir o caminho do amor e casando com quem ele ama! Sendo quem ele quer ser! Eu quis botar esse trecho do casamento deles dois pra relembrar o que eu vivi e pra com isso tentar inspirar e transformar outras famílias! Coisa que eu tenho feito todos esses anos em vários trabalhos!”, continuou Paulo.

“Mas voltando ao filme, Minha mãe é uma peça 3 é sobre como “Dona Hermínia” vai lidar com seus filhos formando novas famílias! O Juliano é um dos filhos e o seu casamento é uma parte do filme! Muito importante, mas que está junto de outras questões que também acontecem na trama. Não é que exista a cena de um casamento, troca de alianças, “até que a morte os separe” e só não há o beijo. Não existe essa cena dentro do filme. Existe um discurso emocionado dos noivos que é interrompido por Dona Hermínia – daquele jeito dela que vocês bem conhecem – para que ela se declare não só para Juliano mas para toda a família. Após esse momento, já estão todos dançando e brindando e celebrando o amor não só dos recém-casados mas da família toda”, disse o ator.