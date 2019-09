Olha aí um registro raro dos dois filhos de Malu Mader e Tony Bellotto. João Mader Bellotto, de 24 anos, e Antônio, de 22, posaram juntos numa rede social

12/09/19 - 23:47:26

Olha aí um registro raro dos dois filhos de Malu Mader e Tony Bellotto. João Mader Bellotto, de 24 anos, e Antônio, de 22, posaram juntos numa rede social e mostraram semelhança com os pais famosos. A foto foi postada pelo mais velho para parabenizar o caçula.

João e Antônio são os únicos filhos de Malu com Tony, que estão casados há quase 30 anos. O músico do Titãs também é pai da cineasta Nine Belloto, de 33 anos, fruto de seu casamento com a arquiteta Ana Paula Belloto.

Fonte/Foto: globo.com