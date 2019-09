PREFEITURA DIVULGA PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE FRALDAS EM ARACAJU

12/09/19 - 05:00:48

Periodicamente, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realiza pesquisas comparativas de preços de produtos dos mais diversos segmentos, na capital. A atividade integra o planejamento de ações do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) e objetiva oferecer referências de preço aos consumidores. Inédito, o mais recente levantamento, realizado entre os dias 9 e 10, verificou os preços de fraldas infantis e geriátricas.

Ao todo, foram visitados quatro estabelecimentos comerciais na capital, nos quais foram coletados os preços de 21 tipos de fraldas infantis e 11 tipos de fraldas geriátricas, com variações de marca, tamanho e quantidade, totalizando 32 produtos. Conforme os dados obtidos no levantamento, o menor preço encontrado, tanto para as fraldas infantis quanto para as geriátricas foi de R$15,99, enquanto o maior preço observado para fraldas infantis foi R$52,90, e para as fraldas geriátricas esse valor foi de R$59,99.

De acordo com o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, previamente é realizado um levantamento de marcas mais populares do segmento e, a partir disso, são escolhidas aquelas que serão alvo da pesquisa. “Os estabelecimentos mais frequentados e buscados pelos consumidores são aqueles que recebem a visita da equipe do Procon Aracaju”, afirma Igor Lopes, ao explicar a forma de seleção dos estabelecimentos onde são coletados os preços.

A coordenadora do setor, Grazielle Nery, detalha o objetivo da ação. “Nós buscamos manter os consumidores informados quanto às referências de preços em diversos segmentos do mercado, para auxiliá-los na hora da compra e monitorar as variações. Temos obtido resultados satisfatórios”, afirma.

Vale lembrar que as variações de preços constatados se referem aos dias em que o levantamento foi realizado, estando, portanto, sujeitas à alteração conforme a data da compra. Assim, é possível que, ao realizar as compras, o consumidor se depare com preços diferentes, por conta de descontos, ofertas e promoções.

Além disso, cabe ressaltar que estabelecimentos de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados entre si. Em caso de dúvidas ou reclamações, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira a tabela completa.

AAN