PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO PROMOVE CONCURSO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Cedro de São João – SE promove Concurso Público destinado à admissão de 47 profissionais que tenham Ensino Fundamental; Médio/ Técnico; Superior nas áreas exigidas.

Há oportunidades disponíveis para os cargos de: Assistente Administrativo (3); Assistente Social (2); Assistente Social – NASF (1); Auxiliar Consultório Dentário (2); Auxiliar de Enfermagem ESF (2); Biomédico (1); Cuidador (2); Enfermeiro – ESF (2); Entrevistador do Bolsa Família (1); Fisioterapeuta – NASF (1); Fisioterapeuta Ambulatorial (1); Fonoaudiólogo – NASF (1); Merendeira (1); Nutricionista (1); Nutricionista – NASF (1); Odontólogo – ESF (2); Oficineiro (1); Orientador Social (1); Pedagogo (9); Porteiro (1); Professor de: Ciências Biológicas (1); Educação Física (1); Matemática (1); Profissional de Educação Física (2); Psicólogo (1); Psicólogo – CAPS (1); Psicólogo – NASF (1); Psicopedagogo (1); Psiquiatra – CAPS (1); Terapeuta Ocupacional – CAPS (1).

O salário base ofertado varia de R$ 998,00 a R$ 5.000,00 e a carga horária a ser cumprida é de 20h a 40h semanais e 160h mensais.

As candidaturas serão recebidas até o dia 22 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico seprod.com.br. O valor da taxa a ser paga é de R$ 50,00 a R$ 116,00.

Como método de seleção, será realizada Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e Prova de Títulos, com caráter classificatório. Está previsto o dia 27 de outubro de 2019 para realização da prova objetiva.

O prazo de validade deste certame será de dois anos, contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

