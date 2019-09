Rota Transportes abre vagas para Motorista em Itabuna, Ilhéus, Aracaju e F. de Santana

A Rota Transportes, empresa do ramo de transporte coletivo semiurbano e rodoviário de passageiros, abre 42 vagas para a função de motorista rodoviário, com seleção para as cidades de Itabuna, Ilhéus, Aracaju e Feira de Santana. A empresa exige que os candidatos interessados atendam aos seguintes requisitos: carteira de habilitação nas categorias D ou E, curso de Condutor de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros e experiência com transporte rodoviário.

Do total de 40 vagas, 20 são Ilhéus e Itabuna, 20 para Aracaju e 02 para Feira de Santana. De acordo com informações da psicóloga Ivana Almeida, do setor de Recursos Humanos da empresa, os interessados na seleção para a função de motorista de ônibus na cidade de Aracaju, devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entregar pessoalmente na garagem da Rota Transportes, localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1000, Ponto Novo, Aracaju.

Para os interessados em participar do processo seletivo das 20 vagas para motorista de ônibus nas cidades de Itabuna, Ilhéus e região, o currículo deve ser enviado para o e-mail [email protected] ou entregar pessoalmente na sede da garagem da Rota Transportes, situada na Avenida Amélia Amado, s/n, Centro Comercial, Itabuna.

No caso das vagas para motorista disponibilizadas para a cidade de Feira de Santana, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], e colocar no “assunto” do e-mail a informação “Motorista F. de Santana”.

Fonte e foto assessoria