São Cristóvão e Sebrae assinam acordos de cooperação para fortalecer comércio

12/09/19 - 13:10:11

Na noite da última quarta-feira (11), em evento no auditório do Paço Municipal, foi realizada assinatura de dois termos de cooperação entre a Prefeitura de São Cristóvão e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O primeiro voltado para o turismo religioso e o segundo que busca ampliar a participação dos microempreendedores locais nos processos de licitações da gestão pública municipal, abrindo assim novas oportunidades de geração de trabalho e renda na cidade.

“Este é o ponto de partida de um projeto que pretende estimular o comércio local e a área de serviço. Falamos aos microempreendedores individuais sobre a formalização das pequenas empresas, e apresentamos o edital que vai permitir que a Prefeitura realize contratos voltados para a área de serviço, sem que seja necessário licitação”, observou o prefeito Marcos Santana.

O prefeito ainda destacou a lei aprovada na Câmara Municipal que vai beneficiar diretamente o Microempreendedor Individual (MEI), influenciando diretamente no fomento a economia da cidade. “Foi aprovada a lei onde foram colocadas regras que beneficiam o comerciante e o prestador de serviço local. Estabelecemos critérios que mesmo em casos onde os preços do empreendedor local sejam superiores em 10%, a preferência continua sendo do empreendedor da cidade. Esses movimentos tem o objetivo de promover o aquecimento da economia, promovendo emprego e renda”.

O diretor técnico do Sebrae, Emanoel Sobral falou sobre a parceria com a Prefeitura de São Cristóvão. “Apresentamos dois editais, o primeiro deles com os serviços que serão exclusivos para os Microempreendedores Individuais (MEI), e outro que atenderá as micro e pequenas empresas do município. Além destes, assinamos um termo de cooperação voltado para o turismo religioso. É uma parceria de sucesso”, afirmou.

Para o empreendedor Elder Correia, esta é uma iniciativa que irá colaborar com os empresários da cidade.”Fiquei muito feliz com a iniciativa da Prefeitura. É uma ação que fará muita diferença na vida dos empresários locais. Precisamos mudar a cultura de que São Cristóvão é uma cidade dormitório e ações como esta, com incentivo ao comércio, atraindo empresas e movimentando a economia vai ajudar a mudar essa concepção. Precisamos começar a consumir do nosso próprio comércio e perceber que temos bons produtos a oferecer”, pontuou.

Foto: Dani Santos