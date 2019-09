SEFAZ FIRMA PARCERIAS COM PREFEITURAS PARA COMBATE À SONEGAÇÃO

12/09/19 - 15:58:36

O Governo do Estado vai iniciar uma ação inédita de combate à sonegação fiscal em Sergipe através da integração da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) com as prefeituras municipais. Este é um projeto-piloto que será implantado especialmente para a fiscalização no transporte da safra do milho, mas que possui o intuito de firmar parcerias para auxiliar no incremento da arrecadação dos municípios.

O primeiro passo ocorreu na manhã desta quinta, 12, quando prefeitos – no caso dos administradores que não puderam estar presentes foram enviados técnicos da área de finanças – dos municípios de Carira, Simão Dias, Frei Paulo e Nossa Senhora da Glória participaram de uma reunião de apresentação do Sistema eletrônico de emissão da Nota Fiscal Avulsa.

Com a Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e) a ideia é que as prefeituras ajudem na ampliação da acessibilidade ao sistema e apoiem as ações de fiscalização da Secretaria da Fazenda. O prefeito de Nossa Senhora da Glória, Francisco Carlos Nogueira Nascimento, destacou a importância da proposta: “É importante agregarmos valor para o Estado em cima de um importante nicho de produção que é o cultivo do milho. O fato de a secretaria estar viabilizando as notas fiscais avulsas de forma eletrônica para este produto vai ajudar muito na arrecadação do Estado e automaticamente dos municípios”, afirmou.

