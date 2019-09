Senar firma parceria com o município de Capela para realizar programa da saúde

12/09/19 - 14:34:22

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Capela para realização do Programa Senar Saúde. A assinatura do Termo de Cooperação Técnica aconteceu nesta quinta-feira, 12, no Parque de Exposições João Cleophas.

O Senar Saúde é um programa social que atende homens e mulheres do campo para prevenção do câncer de próstata, colo do útero e câncer de mama. O presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, destacou a importância da parceria com o município de Capela.

“Uma região que tem um papel importante na economia do estado por ter três usinas de cana-de-açúcar. Nós temos dois programas importantes no município, a Aprendizagem Rural e agora vamos executar o programa Senar Saúde. Queremos fortalecer ainda mais esta parceria”, afirma Ivan.

Segundo a prefeita de Capela, Silvany Mamlak, é uma parceria importante nas áreas da saúde e educação. “É importante buscar parceria com essas entidades que já têm esse trabalho e se preocupam não só em fortalecer a parte da agricultura em nosso estado, como também cuidar das pessoas. O Senar está de parabéns por este trabalho social, não só na área da saúde, como também na formação de profissionais para trabalharem nas usinas e Capela está de parabéns por receber este presente”.

Ação

A ação acontecerá de 17 a 20 de setembro nos povoados Miranda e Pedras. Serão realizadas palestras de sensibilização e conscientização do câncer do colo do útero e câncer de próstata, testes rápidos de sífilis, HIV, hepatite A e B, exames de citologia (papanicolau), PSA, mamografia e toque retal. O programa surgiu em 2017 e já atendeu 1.337 homens e mulheres do campo em vários municípios.

Fonte e foto assessoria