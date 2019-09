Sepultura vai tocar guitarra com cores da bandeira LGBT na noite de metal do Rock in Rio. Andreas Kisser vai tocar antes do Iron Maiden no Palco Mundo com cordas que formam o arco-íris.

A noite das camisas pretas do Rock in Rio vai ficar um pouco mais colorida. No dia 4 de outubro, data das bandas de heavy metal do festival, o guitarrista Andreas Kisser, do Sepultura, vai tocar uma guitarra com as cores do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros (LGBT).

O instrumento com cordas que reproduzem o arco-íris da bandeira LGBT faz parte de uma campanha de uma marca de alimentos. Outras ações serão feitas em defesa da diversidade no festival. Ainda não foi anunciado se a chamada “guitarra da diversidade” vai ser tocada por outro músico no festival além de Andreas Kisser. Além do Sepultura, o dia 4 de outubro também terá as bandas de metal Helloween, Iron Maiden e Scorpions no Palco Mundo. Fonte/Foto: globo.com

12/09/19 - 23:52:44