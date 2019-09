TRIBUNAL DE CONTAS VAI FAZER UMA AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA NA SERGÁS

12/09/19 - 15:24:14

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) informou nesta quinta-feira (12) que irá realizar uma auditoria extraordinária na Sergipe Gás S/A (Sergas).

Segundo o TCE, a auditoria visa analisar os termos do contrato que outorga o serviço de distribuição de gás à Sergas que tem como acionista o Governo do Estado de Sergipe e a empresa japonesa Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, com participação também da Petrobras Gás S.A (Gaspetro), subsidiária da Petrobras.

No inicio da semana, o deputado estadual Zezinho Sobral, protocolou na Assembleia Legislativa uma indicação para que o TCE realizasse a auditoria na empresa.

Na manhã desta quinta-feira, o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Sousa, propôs a auditoria, lembrando a indicação de Zezinho solicitando a auditoria. O conselheiro Carlos Sobral é o responsável pela área de fiscalização a qual a Sergás está vinculada.

Em nota, a Sergás informou que ainda não foi notificada pelo TCE.