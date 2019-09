Turismo de Sergipe é divulgado em Brasília e Minas Gerais

12/09/19 - 12:37:31

Os mineiros que passaram pelo estande do Governo de Sergipe se encantaram com as belezas naturais, a culinária e o artesanato do estado

O Governo de Sergipe está presente no Boulevard Shopping, na cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 11 a 15 de setembro, para divulgar as atrações turísticas do estado para o público mineiro. Quem passa pelo local se encanta ao conhecer um pouco mais sobre o estado. “Sergipe é um dos estados litorâneos que eu admiro. Chama-me atenção, de coração, não só pela natureza em si, mas a cultura, que é bastante rica. Não só vou recomendar para as pessoas, como também vou lá”, são as palavras da enfermeira mineira, Luciana Alves, que foi conferir de perto o estande.

Já Josilene Chape, que também foi conhecer um pouco mais de Sergipe na ação, o estado já entrou na fila das suas próximas viagens. “Eu já conheço o Nordeste, mas Sergipe ainda não. A partir de hoje eu quero visitar, pois achei muito interessante a cultura local. Com certeza vou recomendar para meus amigos. Provei a castanha de caju pela primeira vez e adorei”, conta.

Não só a culinária, como também o artesanato, as paisagens naturais e as cidades sergipanas atraíram o público que passeava pelo shopping nesta quarta-feira (11). A terapeuta ocupacional Ester Brainer, por exemplo, conta que entrará de férias em dezembro e já escolheu o local para visitar com o seu filho. “Sem dúvida, é Sergipe. O lugar é perfeito”, enfatiza.

A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo/Prodetur. Intitulada como ‘Venha Sentir Sergipe’, ela tem como objetivo potencializar o destino turístico, visando a atração de mais turistas para o estado. No estande, estão sendo expostos vídeos, folheteria de divulgação, artesanatos em renda irlandesa, couro e comidas típicas, como a castanha de caju. A ação conta ainda com a presença de uma tapioqueira, chamando a atenção das pessoas para degustarem a culinária sergipana.

“O nosso estado apresenta o que há de melhor, desde a culinária, passando pela arte, cultura, história, até as belezas naturais dos seus rios e praias. O foco é mostrar tudo isso para outras regiões do país, provocando a vontade em conhecer nosso estado e com isso alavancar o turismo local”, relata o secretário de Estado da Comunicação e Turismo, Sales Neto.

Turismo de Sergipe também é divulgado em Brasília

A divulgação do turismo de Sergipe no Brasília Shopping, na capital federal, está sendo um sucesso. Inúmeras pessoas que passam pelo estande têm se encantado com o cenário das belas praias sergipanas, a beleza dos Cânions do São Francisco e os encantos das cidades históricas.