“Um simples ato pode salvar diversas vidas”, diz Anderson de Tuca sobre doação órgãos

12/09/19 - 12:23:13

O vereador, Anderson de Tuca (PRTB), discursou no pequeno expediente da 68ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju, nesta quarta-feira, 11, sobre a importância da doação de órgãos, com o objetivo de incentivar o cidadão aracajuano a declarar aos familiares e amigos a intenção de ser um doador, uma vez que a doação só ocorre com autorização dos parentes próximos.

O Brasil é referência mundial na área de transplante de órgãos, porém o principal obstáculo tem sido a negativa familiar. “Qual o grande entrave, o grande problema? É que é preciso que um familiar autorize a doação dos órgãos, e muitos ficam com receio. Por isso, chamo a atenção que a doação de órgãos pode fazer uma pessoa voltar a enxergar, no caso da doação de córneas, pode fazer um coração voltar a bater no peito de outra pessoa. Uma doação pode salvar ou dar mais qualidade de vida há até oito pessoas”, comenta o vereador.

O parlamentar ainda destacou a primeira corrida sergipana pela doação de órgãos, que ocorrerá no dia 21 de setembro, organizada pelo vereador Seu Marcos, e fez um apelo a todos. “Se você tem o desejo de doar órgãos, informe aos seus familiares, seus amigos, para que sua vontade seja realizada. Um simples ato pode salvar diversas vidas, a vida é só uma passagem, não podemos nos apegar a coisas pequenas”, destaca.

Texto e Foto: Juliana Paixão