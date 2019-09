VEREADORES ANALISAM E APROVAM 13 PROPOSITURAS NESTA QUINTA-FEIRA NA CMA

12/09/19 - 16:42:26

Na manhã desta quinta-feira, 12, os parlamentares que compõe a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) analisaram e aprovaram 13 Projetos de Leis que trarão, assim que sancionados pelo prefeito de Aracaju, benefícios significativos para a população da Capital. Entre os mais debatidos estava o PL nº 156/2018.

De autoria do vereador Américo de Deus (Rede), o PL nº 156/2018, dispõe sobre a atualização de áreas públicas dos Parques Municipais e Prédios Públicos em geral, particularmente os destinados às unidades educacionais, por grupos oficiais de escoteiros e bandeirantes. A propositura foi aprovada por unanimidade.

O diretor presidente do Grupo de Escoteiros do Uirapuru, Carlos Alberto do Nascimento, defendeu a aprovação do Projeto de Lei. “O projeto está legalizando na legislação, algo que já está autorizado. Vários grupos de escoteiros têm sido extintos devido à falta de local para funcionamento. Em várias cidades já existe a legislação que permitem que utilizem espaços públicos para a prática do escotismo”.

Foto César de Oliveira

Por Danilo Cardoso