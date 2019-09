Deputado Zezinho Sobral reforça compromisso com a agricultura familiar

13/09/19 - 12:33:41

Em mais um giro pelo interior sergipano, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve no povoado Flor do Brejo, município de Neópolis, para conversar com membros da Associação Bela Flor. A entidade produz uma variedade de bolos frutos da agricultura familiar e abastece a região do Baixo São Francisco.

Zezinho Sobral ouviu as demandas dos associados e já tomou providências para atendê-los. Eles conversaram sobre a necessidade de obter uma Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP).

“Com este documento, a cooperativa pode participar de Programas de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e das atividades ligadas à Política de Segurança Alimentar e Nutricional. A Bela Flor poderá comercializar seus produtos para a merenda escolar e ampliar seus horizontes. Já fiz contato com a direção do Incra, que prontamente marcou uma reunião com os membros da cooperativa para ampliar o diálogo e atender a demanda”, afirmou o deputado.

A Associação Bela Flor é composta por cozinheiras e produtoras rurais residentes no povoado Flor do Brejo. Diariamente, são produzidos bolos de ovos, de macaxeira, de arroz, bolo de leite, bolo de milho, beiju de tapioca com coco e muitos outros produtos tradicionais sergipanos. Acompanhado por Augustinho Antunes, vereador por Neópolis, o deputado estadual Zezinho Sobral conheceu toda a estrutura e o funcionamento do estabelecimento, e reafirmou o compromisso com a agricultura familiar, com as cooperativas e o homem do campo.

“É preciso dar cada vez mais possibilidades para que cooperativas fortaleçam seus trabalhos, produzam, ampliem a distribuição e tenham bons resultados. Continuarei percorrendo os municípios para conversar com as associações e com os produtores rurais. Nosso mandato está à disposição dos agricultores familiares e aberto para o diálogo, encaminhamentos e projetos”, reforçou Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria