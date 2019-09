Alunos da rede estadual de Rosário recebem bicicletas do projeto Pedalando

13/09/19 - 17:00:53

Estudantes do Colégio Estadual Leandro Maciel, em Rosário do Catete, receberam nesta quinta-feira, 12, bicicletas dos modelos mountain bike e speed por meio do projeto Pedalando Para o Futuro, desenvolvido pelo professor Wagner Facion.

Há dez anos o professor Wagner passou a inserir os alunos da escola no esporte a que ele dedica boa parte do seu tempo. No início, comprou três bicicletas com recursos próprios, e, ao passar do tempo, apoios como ferramentas, equipamentos e acessórios também chegaram, integrando e fortalecendo a escola com a comunidade local.

Os alunos do Leandro Maciel não escondiam a alegria de ver as mais de dez bicicletas contempladas no Programa Pedala Brasil, promovido pela Specialized, marca que trabalha para promover ações sociais que buscam apoiar e incentivar projetos de cidadania que tenham como objetivo melhorar a qualidade de vida dos jovens e crianças da comunidade através do uso da bicicleta.

O jovem Gonçalo Neves, estudante do 3º ano do Ensino Médio Integral, está no projeto desde 2016, estimulado ao ver os colegas pedalando. No mesmo ano competiu nos Jogos da Primavera, o que o impulsionou para o desejo de não parar mais. Gonçalo se prepara para a 70ª Prova Ciclística Governador Dix-sept Rosado, que ocorre neste mês em Mossoró/RN. Ele é campeão sergipano por duas vezes e almeja competir no Norte e Nordeste e no Brasileiro.

Entre os 70 inscritos no programa Pedala Brasil, apenas dois projetos foram contemplados. As bicicletas agora à disposição dos alunos são as que levarão aos treinos a estudante do 2º ano, Jeislayne Amaral. Ela conta que está saindo do sedentarismo e, além disso, buscava algo que desse um sentido a mais na vida.

Assessoria de Comunicação da SEDUC