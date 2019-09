Codevasf abre inscrições para o IV Seminário Solo e Água

13/09/19 - 06:01:05

Estão abertas até 26 de outubro as inscrições para o “IV Seminário Solo e Água no Contexto de Desenvolvimento em Bacias Hidrográficas”. O evento, promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), ocorre de 19 a 21 de novembro, na sede da empresa, em Brasília. Neste ano, os temas são: sustentabilidade, emprego e renda.

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Para participar do seminário é necessário preencher o formulário de inscrição no site da Codevasf. É possível se inscrever como ouvinte, palestrante e apresentador de pôsteres.

Após realizar a inscrição, o interessado em apresentar pôster também deve enviar o trabalho no formato PDF para o e-mail [email protected] O pôster deve abordar ao menos um dos temas do seminário e seguir o modelo elaborado pela coordenação e comissão científica do evento. É permitido o envio e a apresentação de dois trabalhos por autor. No total, serão selecionados 60 pôsteres para exposição durante o evento.

O seminário tem como público-alvo técnicos que estejam atuando na área de solo e água em desenvolvimento regional, pesquisa, extensão, universidades; estudantes de graduação e pós-graduação; professores; empresários; consultores ambientais; gestores; representantes de organismos nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais.

Todos os prazos, as normas, o modelo de pôster e outras informações sobre o seminário, além de palestras e trabalhos apresentados nas edições anteriores, estão disponíveis no site da Codevasf, na seção do Seminário Solo e Água no Contexto de Desenvolvimento em Bacias Hidrográficas.

O engenheiro agrônomo da Codevasf Paulo Cerqueira, integrante da comissão de coordenação, destaca que o seminário deste ano é uma oportunidade para a sociedade discutir as potencialidades dos recursos naturais solo e água associados aos temas sustentabilidade, emprego e renda. “É um momento de troca de informações, para saber o que as pessoas estão fazendo em relação ao solo e à água nas outras instituições, pois não fazemos nada sozinhos. Essa articulação interinstitucional é importante, pois evita sombreamentos de ações, possibilitando integração e complementariedade de metodologias, ações e dados”, afirma.

O IV Seminário Solo e Água no Contexto de Desenvolvimento em Bacias Hidrográficas é realizado pela Codevasf, empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com instituições públicas e privadas, entre elas, Embrapa, Agência Nacional de Águas (ANA), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (ABID), Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás (Irrigo), Netafim/Amanco, NaanDanjain e Tratto.

Serviço

“IV Seminário Solo e Água no Contexto de Desenvolvimento em Bacias Hidrográficas”

– Inscrições e envio dos trabalhos: Até 26 de outubro

– Formulário de inscrição: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/eventos/seminario-solo-e-agua-no-contexto-de-desenvolvimento-em-bacias-hidrograficas/iv-ssa/formulario-de-inscricao

– E-mail para envio dos trabalhos e dúvidas: [email protected]

Assessoria da Codevasf