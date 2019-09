Corda de caranguejos

13/09/19 - 08:15:05

O mesmo PT que aplaude o a administração de Aracaju, prega distância do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Enquanto dirigentes do partido apoiam a reeleição do comunista, petistas mais radicais defendem que a legenda tenha candidato próprio à prefeitura da capital. Para estes descontentes, o PT só perdeu apoiando a gestão do PCdoB. Alguns, inclusive, dizem que não sobem nem amarrados no palanque de Edvaldo. Para conter os petistas radicais, o prefeito tem feito mimos aos mais moderados. Exemplo disso foi a abertura de uma vaga na Câmara de Vereadores para o suplente Danilo Feitosa, que vem a ser filho do deputado federal João Daniel, reeleito presidente do PT em Sergipe. E assim, entre tapas e beijos, petistas e os comunistas seguem tão unidos quanto uma corda de caranguejos. Aff Maria!

Cadê o dinheiro?

O médico Gilberto Santos está sendo acusado de ter metido a mão grande no dinheiro do Hospital de Cirurgia, em Aracaju. Segundo o Ministério Público, para desviar alguns milhões do hospital filantrópico que dirigiu, Gilberto criou empresas dirigidas por “laranjas”. A direção do hospital informou que nada tem a ver com as investigações, pois os fatos denunciados pelo MP ocorreram nas gestões anteriores. Ah, bom!

Peso pesado

Você sabia que uma caixa de entulhos, daquelas colocadas em vários pontos de Aracaju, pesa quase seis toneladas? “Estacionadas” ao lado das calçadas, elas são uma grande ameaça aos motoristas, principalmente à noite, quando a visibilidade é menor. Não seria correto exigir a colocação de faixas refletivas nestas pesadas caixas de ferro? Ou vamos esperar que ocorra um lamentável acidente para adotar providências? Cruz, credo!

Festa da posse

Será na próxima quarta-feira a posse da prefeita eleita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PCdoB). Ele foi eleita com 7.243 votos, no pleito suplementar do último dia 1º. O mandato da comunista terminará em 31 de dezembro de 2020, porém ela poderá disputar a reeleição no próximo ano. Simone vai substituir a ex-prefeita Gerana Gomes Silva (PTdoB), cassada sob a acusação de forjar uma pesquisa na campanha de 2016. Misericórdia!

Régua diferente

Coronel Rocha (Cidadania) comentou a nota publicada aqui sobre o estranho desejo de muitos políticos pela Prefeitura de São Cristóvão. Pré-candidato a prefeito da “velha capi”, o militar afirma que “nem todas as pessoas devem ser medidas pela mesma régua”. Como morador de São Cristóvão, Rocha entende ter chegado a hora “de renovar, não só as pessoas, mas principalmente a forma de fazer política, na primeira capital de todos os sergipanos”. Então, tá!

Pedindo para sair

E o deputado estadual Gilmar Carvalho recorreu à Justiça para deixar o PSC sem risco de perder o mandato. O advogado Lauro Seixas impetrou ação no Tribunal Regional Eleitoral pedindo a desfiliação do parlamentar por total falta de convivência no partido. Pré-candidato a prefeito de Aracaju, Gilmar tem enfrentado dificuldades dentro do PSC para tocar o seu projeto político, porém afirma que “só sairei com autorização da Justiça”. Marminino!

Passo de cágado

Iniciada no distante 2014, a rodovia SE-255 Ligando Itaporanga a Itabaiana não tem prazo para ser concluída. Com apenas 52 quilômetros de extensão, estrada é de fundamental importância para desafogar o trecho da BR-235, entre Itabaiana e Aracaju. Por conta da demora do governo em concluir a obra, o Grupo Maratá transferiu para Estância a planta de um moderno frigorífico que seria construído às margens da inacabada rodovia SE-255. Crendeuspai!

Álcool e direção

Apesar das campanhas contra o consumo de álcool no trânsito, ainda é alto o número de pessoas que dirigem embriagadas. A conclusão é de uma pesquisa da Secretaria Nacional Antidrogas. O estudo também revela que as ações repressivas contra esse tipo de crime, como o teste do bafômetro, atingiram um baixo percentual de condutores. Apesar de 85% dos indivíduos entrevistados referirem ter bebido e dirigido nos últimos 12 meses, apenas 9,2% disseram ter sido parado alguma vez na vida para fazer o teste do bafômetro. Só Jesus na causa!

Voto perdido

E o que não tem faltado por aí é balsonarista arrependido. O senador Alessandro Vieira (Cidadania) está entre os milhões de desiludidos. Em artigo publicado no jornal O Globo, o parlamentar garante que “o país está atordoado em meio à descrença na capacidade do presidente de se comportar à altura dos desafios nacionais”. Desconsolado, o senador confessa que Jair Bolsonaro (PSL) não tem compromisso com o combate à corrupção. Vieira conclui afirmando que “as consequências desastrosas neste governo já são visíveis”. Homem, vôte!

Faca no gogó

O governo de Sergipe tem 60 dias para fazer a licitação do transporte intermunicipal de passageiros. O exíguo prazo foi dado pelo Tribunal Faz de Contas de Sergipe. Pela determinação, se o Executivo não concluir o Plano Diretor de Transporte Intermunicipal, que inclui a licitação, pagará multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 62 mil. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano O Rabudo, em 23 de maio de 1875.