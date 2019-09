CORPO DE MULHER É ENCONTRADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI

13/09/19 - 13:34:23

Uma mulher identificada por Marileide, conhecida por Tico-tico, de 37 anos, foi encontrada morta próximo ao Campo do povoado Pedra Furada, município de Santa Luzia do Itanhi, região Sul do Estado. Segundo informações do líder comunitário da região, o corpo foi localizado por moradores na manhã desta sexta-feira (13), por volta das 11h, em baixo de um pé de mangabeira.

Ainda de acordo com informações, pelo estado do corpo o crime provavelmente aconteceu na quinta-feira, dia 12, aparentemente por golpes de facão.

A mulher morava na sede da sua cidade e foi passar alguns dias no povoado.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar o caso. O corpo será recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Da Gazeta de Estância