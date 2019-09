Estácio festeja ascensão de Faculdade a Centro Universitário

13/09/19 - 15:01:09

A transformação acadêmica da Faculdade Estácio de Sergipe em Centro Universitário será comemorada na próxima terça-feira (17). Durante o evento, a sociedade sergipana conhecerá o papel social e educacional desempenhado há quase meio século pela Estácio no Brasil e a sua trajetória de 18 anos em Sergipe. A solenidade está marcada para as 19h, na sede da instituição de ensino superior, à rua Urquiza Leal, 538, bairro Salgado Filho, em Aracaju.

A abertura do evento será realizada pelo vice-presidente de Operações Presenciais da Estácio, Adriano Pistore. A vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade e vice-reitora de Cultura da instituição, Cláudia Romano, também estará presente para prestigiar a solenidade. Na sequência, caberá ao reitor Bruno Antunes das Chagas apresentar um pouco da história da Estácio em Sergipe e no Brasil.

Segundo ele, a mudança de status da Estácio de Sergipe representa uma grande conquista, pois os Centros Universitários se caracterizam pela excelência do ensino, comprovada pela qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar. “Como já atendia a esses requisitos, a Estácio de Sergipe pleiteou, junto ao Ministério da Educação, a transformação de sua organização acadêmica para Centro Universitário”, afirma Bruno.

O ponto alto da comemoração será a homenagem ao escritor Jackson da Silva Lima, que dará nome ao principal auditório do Centro Universitário. Antes do descerramento da placa que batiza o Auditório, o chanceler da Estácio, Henrique Santori, ministrará a palestra “A educação em transformação – a formação superior e o desenvolvimento do Brasil”.

O reitor Bruno Antunes afirma que a ascensão da Estácio de Sergipe veio ratificar o que todo o corpo acadêmico da instituição – professores, alunos e administrativos – vivenciam diariamente: um projeto pedagógico inovador, atualizado com as necessidades do mercado, possibilitando ao egresso um bom nível de empregabilidade. Ele também lembra que o Centro Universitário oferece cursos de graduação em vários campos do saber e tem autonomia para criar novos cursos e ampliar a oferta de vagas.

No Brasil, as instituições de ensino superior são credenciadas como Faculdades, Centros Universitários ou Universidades. Cada um dos três níveis de organização acadêmica pressupõe atribuições, compromissos, graus de autonomia e prerrogativas diferentes. O Centro Universitário de Sergipe foi credenciado em sua nova organização acadêmica pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da Portaria nº 1203/2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 21 de junho de 2019.

Por Adiberto de Souza

Foto André Moreira