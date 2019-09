Gilmar protocola no TRE-SE o seu pedido de afastamento do PSC alegando discriminação

13/09/19 - 15:41:10

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), pré-candidato a prefeito de Aracaju, através do seu advogado, Lauro Seixas, protocolou nesta sexta-feira (13), pela manhã, junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE), ação de desfiliação partidária da legenda, alegando justa causa.

Foram anexadas vários documento à ação, inclusive matérias publicadas por sites em Aracaju, ofício enviado ao PSC, além de resolução do TSE que trata de justificativa para desfiliações partidárias. O juiz titular que vai analisar e julgar o mérito da ação é Leornardo Souza Santana Almeida.

Em suas razões para deixar o Partido Social Cristão (PSL), legenda pela qual Gilmar Carvalho foi eleito deputado estadual, é de que o partido não o convida para participação das decisões partidárias e o exclui da vida funcional do partido o que caracteriza descriminação.

Sobre candidatura

Em abril deste ano, o Partido Social Cristão anunciou que daria apoio à pré-candidatura de Gilmar Carvalho à Prefeitura de Aracaju, o que fora amplamente divulgado, inclusive em reunião do partido ocorrida na Assembleia Legislativa do Estado, com a presença do presidente regional da sigla, ex-deputado federal André Moura.

Algumas pesquisas foram realizadas, com endosso do próprio partido, onde aparecia Gilmar como o mais votado o que deixava a entender que a pré-candidatura estaria consolidada. Mais adiante aconteceram fatos não publicados que terminaram por afastar Gilmar Carvalho do partido, fazendo-o anunciar desejo de ingressar em outra sigla, ao mesmo tempo em que o PSC deixou de se interessar pela disputa da Prefeitura de Aracaju com o seu nome.

O PSC, através do seu presidente regional André Moura e do presidente municipal, Clóvis Silveira, já anunciaram que não têm nada “contra a presença do deputado Gilmar Carvalho e que permanecem em total harmonia com o parlamentar dentro do meio partidário. Disseram ainda que não tentarão reaver o mandato do deputado, caso ele realmente se afaste da legenda.