HOMEM MORRE APÓS CAMINHÃO CAPOTAR NA SE-230 PRÓXIMO A POÇO REDONDO

13/09/19 - 06:39:30

Um homem identificado como Givaldo Machado de Freitas, morreu no final da tarde desta quinta-feira (12) em um acidente com um caminhão que tombou na rodovia estadual SE-230, que dá acesso ao Povoado Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo.

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual foram acionados e estiveram no local.

Foto: Whatsapp/ Sergipe Notícias