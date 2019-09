HOMEM MORRE NA BR-235 APÓS O CARRO CAPOTAR E CAIR EM UMA RIBANCEIRA

13/09/19 - 15:37:06

Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (13) fez mais uma vitima fatal em Sergipe. Desta vez, o acidente foi registrado na BR 235, entre os municípios de Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro, e as informações são de que o motorista do veículo, que viajava sozinho, pode ter perdido o controle da direção e o carro capotou e em seguida caiu em uma ribanceira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima, mas ele não resistiu e acabou morrendo. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.