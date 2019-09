HOSPITAL DO RIO CONFIRMA 11 MORTOS APÓS INCÊNDIO

Segundo diretor, 77 pessoas foram transferidas

Os trabalhos da equipe de perícia da Polícia Civil devem ser retomados amanhã. O subsolo do hospital está totalmente alagado por conta do combate às chamas. A água terá que ser drenada para que as equipes prossigam na investigação das causas do fogo, que teria, segundo os primeiros relatos, se iniciado em um gerador de energia.