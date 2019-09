Iran Barbosa critica projeto que desprofissionaliza a limpeza das escolas

13/09/19 - 06:09:02

O deputado e professor Iran Barbosa (PT) criticou, em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira, 12, o ofício circular enviado pelo diretor da Diretoria Regional de Ensino 01 (DRE-01), Franz Russemberg da Silva Santos, aos diretores das unidades de ensino daquela circunscrição, convocando professores, estudantes e equipes de apoio escolar para aplicarem o “Projeto Escola Limpa”, no próximo sábado (14). A DRE-01 engloba as escolas vinculadas à Secretaria de Estado da Educação nos municípios de Arauá, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Pedrinhas, Santa Luzia do Itanhy, Tomar do Geru e Umbaúba.

Para Iran, o conteúdo do ofício evidencia uma concepção deformada de limpeza de escolas, pois trata essa atividade, que deve ser uma prática cotidiana, corriqueira e integrada à vida escolar como algo meramente pontual, que ocorre em momentos episódicos, normalmente promovidos em forma de mutirão e que, neste caso, está sendo chamado de “Dia D”. Além disso, o parlamentar chama a atenção para o fato de a iniciativa ser uma ordem imposta pelo diretor da DRE-01, não sendo fruto de discussão com a comunidade escolar.

“Estou protocolando um Requerimento com pedido de informações, ao diretor da DRE-01, para que ele explique como se deu a elaboração desse projeto, quem participou de sua construção, qual o seu conteúdo, seus objetivos e como será a sua execução, porque se trata de uma ação convocada pela Diretoria Regional, envolvendo os professores, funcionários e alunos para efetivarem a limpeza das escolas, que deverão ser lavadas, incluindo vidros, janelas, carteiras, cozinha, ventiladores, geladeiras etc., e impõe coordenadas para a aplicação do referido projeto”, relatou o parlamentar.

Foto assessoria

Por George W. Silva