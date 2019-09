Jackson Barreto deixa o MDB?

13/09/19 - 00:01:26

Diógenes brayner – [email protected]

Membros históricos do MDB estão certos de que o ex-governador Jackson Barreto está pensando seriamente em deixar o partido. Ele não estaria sentindo-se bem em um clima que se mostra propenso a não apoiar, mas a aceitar o Governo Bolsonaro. Deixa claro que não aprova isso e mostra incômodo. A sua visita à Curitiba, para revelar que luta pelo Lula Livre, pôs alguns aliados – e até correligionários – de orelhas em pé. Em sua frente ninguém fala nada, mas nos bastidores se horrorizam com esse comportamento, em razão das condições do Estado, que depende do bom humor do Planalto.

Ontem, um dos seus correligionários mais próximos admitiu que Jackson Barreto expõe sintomas de que o MDB de hoje o afeta em razão de deixar clara a tendência de ficar com Bolsonaro em suas decisões. Não se pode desprezar JB como liderança política, principalmente em Aracaju. Tem um poder de recuperação grande junto ao eleitorado, naturalmente, vai trabalhar pela reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira, como o fez no pleito de 2016, mesmo junto a outras legendas que não se mostram preocupadas com a prisão do ex-presidente Lula.

Nesse caso, provavelmente, os discursos podem desafinar quando se referirem a problemas da política nacional. Infelizmente o Planalto manobra os recursos estaduais e municipais, o que lhe dá forças para influenciar em todos eles, principalmente na região Nordeste, que se apresenta como a mais carente. Quem não lembra que o ex-presidente Lula botou para quebrar no Governo João Alves Filho, porque ele se manifestou contra a transposição do Rio São Francisco? Esse domínio financeiros é um mal de todos os lados…

Não há ainda pistas que levem a uma provável legenda que Jackson Barreto possa se acomodar. Uma das primeiras vezes que deixou o MDB, Jackson se filiou ao PTB, como hoje tem opções ideologicamente mas próximas a ele, o Podemos pode ser um dos caminhos a seguir. Jamais se adaptou ao PT como legenda, pois lá encontra resistências ao seu estilo. Inclusive, nas eleições do próximo ano terá alguma dificuldade de manter petistas no apoio a Edvaldo, porque algumas tendências pensam em candidatura própria e vai enfrentá-lo. Tem admiração revelada por Eliane Aquino, mas ainda não tem certeza de sua posição em 2020.

Tudo será uma incógnita, mas que tende a chegar a uma conclusão. Afinal o MDB sem Jackson perde um pouco a sua força em Sergipe, embora o grupo novo que está se acomodando tenha uma concepção mais ampla sobre a ação de uma sigla, quando ela não pode se sobrepor ao Planalto, desde que esteja aliado a um Governo que precise dele… Infelizmente.

Volta mais animado

O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB) retornou animado de Brasília com a possibilidade real da emenda paralela que estende a reforma da Previdência a Estados e Municípios seja aprovada no Senado.

*** Luciano reuniu-se com deputados e senadores em Brasília e sentiu que a tendência natural é incluir todos na reforma, o que será bom para Estados e municípios.

Gilmar entra com ação

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC), segundo informa o seu advogado Lauro Seixas, entrou ontem com ação junto ao TRE-SE, pedindo desfiliação do partido sob alegação de que não havia boa convivência.

*** Gilmar anuncia a sua pretensão de disputar a Prefeitura de Aracaju e as primeiras informações são de que ele vai se filiar ao DEM.

*** Sobre a questão do Democratas, Gilmar diz que “um passo de cada vez”.

Não busca mandato

A pendenga sobre Gilmar Carvalho deixar o PSC já dura meses, em razão do receio de perda de mandato por troca de partido. Enfim, ele resolveu decidir via Justiça Eleitoral.

*** O PSC garante que não buscará o mandato de Gilmar, mas contesta a questão da falta de convivência em conversas internas.

Está arrependido

“Ilusões Perdidas” é o título do artigo que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) escreve em “O Globo” de ontem. Deixa clara sua decepção com o presidente da República, Jair Bolsonaro.

*** Depois de se dizer decepcionado com a questão da corrupção, do fisiologismo e do enfraquecimento da Lava Jato, Alessandro se mostra um bolsonarista arrependido.

Tapinhas nas costas

O médico sanitarista Antônio Samarone escreve nas redes sociais que “os políticos criticaram a ida do senador Alessandro Vieira a Alese. O senador não deu tapinhas nas costas”.

*** “Mas foi respeitoso com todos. Eu vi”.

No tempo certo

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que o seu partido é aliado incondicional do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB).

*** Para Mitidieri, “indicação de vice não se discute agora, mas no tempo certo.”

Sobre conselheiro

Quanto a ser conselheiro do Tribunal de Contas, o deputado Fábio Mitidieri diz que pretende “realizar um grande mandato, para fazer jus à confiança que os sergipanos lhe deram”.

*** Quanto a ser conselheiro diz: “o futuro a Deus pertence. Mas é claro que é um cargo honroso para qualquer pessoa”.

Descer do palanque

Fabio Mitidieri concorda que o momento político que vive o País complica o crescimento dos Estados: “Vivemos uma instabilidade política que afasta os investidores. Um Estado pequeno como o nosso claro que sente.”

*** Acha que o “legislativo precisa aprovar as reformas e o executivo precisa descer do palanque, largar o Twitter e apaziguar os ânimos. A saída para crise passa pela harmonia dos poderes, e foco na economia”.

Atuar na advocacia

O ex-senador Valadares (PSB) está montando seu escritório de advocacia em Simão Dias e já começa a funcionar em outubro, nas áreas eleitoral, cível e criminal.

*** O ex-senador Valadares pretende atuar na região,

Bem nas pesquisas

Valadares recusa a possibilidade de disputar a Prefeitura de Simão Dias e apoia Cristiano como candidato. Entretanto aliados querem que ele seja o nome.

*** Em pesquisa recente no município Valadares esteve à frente dos demais candidatos. Em um povoado, só ele obteve voto.

Sobre pressões

Segundo o ex-deputado, que não fala em retornar à política, o Ministério Público é quem determina os nomes que podem permanecer com o mandato mesmo depois de eleitos.

*** Para ele, a maioria dos políticos está em situação difícil e não pode por a cabeça de fora, porque a qualquer denúncia se abre processo e até “prende o cidadão” para que ele não se eleja.

Gilson e Ivan Leite

O prefeito de Estância, Gilson Andrade (sem partido) terá uma conversa com o ex-deputado Ivan Leite (PRB) para “afinarem os bigodes”. Quer fortalecer a composição política entre eles.

*** Milton tem conversado muito, inclusive com uma ala do PT que deve apoiá-lo.

Não será obstáculo

Nas conversas que o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) teve com Eliane Aquino e Rogério Carvalho (ambos do PT) deixou claro que não está em seus projetos disputar o Governo do Estado em 2022.

*** Deixou os dois à vontade para, caso queiram, disputem a sucessão de Belivaldo Chagas.

Diplomação e posse

A prefeita eleita de Riachão dos Dantas, Simone Andrade [Simone de D. Rosinha) será diplomada na próxima quinta-feira, pela manhã, no Fórum de Boquim.

*** À tarde, Simone toma posse na Prefeitura do município, segundo decisão do juiz.

Vício no processo

Simone foi prestar depoimento quarta-feira sobre denúncia da oposição à sua campanha, mas foi dispensada em razão de um vício processual.

*** É que um radialista citado não teria sido notificado. Só depois da notificação é que Simone deverá também ser ouvida.

Sobre o processo

A oposição denunciou que na abertura da campanha de Simone houve distribuição de bonés e camisas, além da realização de showmício.

*** Segundo advogado Gilton Freire, que faz a defesa de Simone, não houve showmício e nem distribuição de camisas e bonés.

Um bom bate papo

Cortar salários – Os Correios ainda poderão descontar o salário de cada um dos servidores que fizerem parte da greve.

Aprovar pedidos – Assembleias e Câmaras é que aprovarão pedidos dos Estados e Municípios que queiram integrar a previdência federal.

Marajás moem – José Geraldo Gonçalves diz que em apenas seis meses os marajás do Senado já moeram R$ 268,2 milhões em Auxílio-alimentação.

Nova reunião – Segunda-feira o governador Belivaldo Chagas participa de reunião com colegas do Nordeste sobre visitas à Europa.

Kennedy Alencar – Imagem do Brasil ladeira abaixo até diante de conservadores dos EUA. Fala sem conexão com realidade. Estamos fritos.

Manter aliança – O prefeito Edvaldo Nogueira está atuando para manter a aliança que o elegeu em 2016, inclusive boa parte do PT.

Ser ou não ser – O presidente municipal do PSC Clóvis Silveira dá uma cutucada: “não vou aonde não me esperam, nem estou aonde não sentem minha falta”!

Plano B – Depois da resistência à criação de um imposto parecido com a antiga CPMF, o ministro Paulo Guedes terá de trabalhar com um plano B para apresentar a reforma tributária do governo.

Pagar dívidas – “Uma pesquisa de opinião pública mostrou que quase 10 milhões de pessoas usarão dinheiro do FGTS para pagar dívidas.