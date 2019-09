LICITAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES EM ARACAJU: 11 EMPRESAS ENTREGAM AS PROPOSTAS

A Comissão Permanente de Licitação da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realizou, nesta sexta-feira, 13, a abertura dos envelopes de habilitação e de preço das empresas interessadas no Processo Licitatório Nº 02/2019, referente a concessão de serviço público para a organização e infraestrutura de comercialização nas feiras livres da capital. Onze empresas foram cadastradas e seguem para a próxima etapa.

“A partir de agora, a Diretoria de Operações da Emsurb dará início à análise técnica dos documentos e propostas de preços apresentadas. Para compor a decisão das empresas que ofereceram o menor preço a ser cobrado dos feirantes, as planilhas de custo serão avaliadas de forma minuciosa. Tão logo seja concluída toda a análise, a Emsurb entrará em contato com as empresas ou seus representantes para informar o dia da nova sessão pública”, explicou a presidente da Comissão, Émile Dantas de Carvalho Cartaxo.

De acordo com as especificações detalhadas em edital, as empresas credenciadas foram: Gilvan Santos da Silva e Cia Ltda; Sergipe Locações Feiras & Eventos; José Helder Cardozo Fontes; J.Siqueira Construções e Serviços; Murilo Lima Veloso; FMS Locações de Tabuleiros Ltda; Paulo Roberto Santos; Unir Locações e Serviços Ltda; Servescon Serviços e Construções; Construtora Atalaia e Serviços Ltda; Locazil Locações e Serviços Ltda.

Como o certame está dividido em cinco lotes, ao final do processo mais de uma empresa poderá ser classificada. “Se tudo transcorrer dentro da normalidade, sem intercorrências administrativa ou judicial, a licitação para a concessão do serviço público deverá ser concluída até o final deste mês de setembro”, destacou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Licitação

O Processo Licitatório Nº 02/2019 dará a concessão, pelo prazo de dez anos, às empresas que oferecerem os menores valores, por lote, para a organização e infraestrutura das feiras livres de Aracaju.

O certame envolve 25 feiras da capital, as quais estão divididas em cinco lotes. No lote 1, estão as feiras do Augusto Franco, Orlando Dantas, Santos Dumont, Costa Nova, Médici e Santa Tereza. No lote 2, estão as feiras do Sol Nascente, Castelo Branco, Grageru e Bairro América. O lote 3 é formado pelas feiras do São José, 18 do Forte, Cirurgia, Bugio e Suíssa.

No lote 4, estão as feiras do Santo Antônio, São Carlos, D. Pedro I e Coqueiral. E lote 5 é composto pelas feiras do Batistão, D. Pedro I, Jabotiana, Agamenon, Lamarão e Jardim Esperança.

