Meio Ambiente: Semana da Árvore será comemorada com ações educativas

13/09/19 - 12:57:58

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), entre os dias 16 e 24 de setembro, desenvolverá, no município, uma programação especial em alusão à Semana da Árvore com o tema “Plantar, um ato sustentável!”.

Para realização desse momento a Semma contou com a parceria das Secretarias Municipais da Administração (Semad), Educação (Semed), Agricultura e Pesca (SMAP) e Infraestrutura (Seminfra), além da Fundação Brasil Ecoar, Procuradoria Geral Municipal (PGM), Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), Cooperativa Reviravolta e o Plantio Brasil.

O objetivo é fomentar entre alunos, servidores públicos e a sociedade em geral, quanto à necessidade da conscientização e aplicação de ações sustentáveis no dia a dia, visando, sobretudo a importância da preservação do meio ambiente e da construção de um futuro mais digno e sadio para as presentes e futuras gerações.

Na programação serão desenvolvidas palestras, gincana ambiental, plantio de mudas, limpeza de espaços públicos, visita de alunos à cooperativa de Reciclagem Reviravolta e solenidade em comemoração ao dia da árvore com o início da implantação das ações do projeto Servidor Sustentável.

Confira a programação:

DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019 (SEGUNDA- FEIRA)

PALESTRA NA TENDA CULTURAL

PÚBLICO: 25 Jovens entre 15 e 17 anos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Horário: 9h

DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019 (TERÇA- FEIRA)

GINCANA AMBIENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA NETO

DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019 (QUARTA- FEIRA)

PLANTIO NO CANTEIRO CENTRAL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE

PÚBLICO: 25 Jovens entre 15 e 17 anos do Serviço de Convivência

Horário: 9h

Ações do Plantio Brasil*

DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 (QUINTA- FEIRA)

VISITA DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA NETO À COOPERATIVA DE RECICLAGEM REVIRAVOLTA.

DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019 (SEXTA- FEIRA)

SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ÁRVORE

(Início da implantação das ações do projeto Servidor Sustentável*)

09h00 – Abertura

09h30 – Palestra com tema “USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E BENS PÚBLICOS” – por Clarita Araújo (Tecnóloga em Saneamento Ambiental da Torre)

10h00 – Palestra com o tema “TESTEMUNHO DE UM EX-CATADOR” – por Quitéria Silva (Membro da Cooperativa de Reciclagem Reviravolta)

10h30 – Dinâmica com os servidores (Jovens da Fundação Brasil ECOAR)

11h00 – Coffee Break

11h30 – Encerramento

LOCAL

Auditório da Secretaria Municipal da Saúde (Praça Getúlio Vargas, 16 – Centro – Nossa Senhora do Socorro, SE).

PÚBLICO

Autoridades municipais, Secretários e Agentes públicos.

DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 (TERÇA- FEIRA)

INÍCIO DAS VISITAS DOS JOVENS AMBIENTAIS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES SUSTENTÁVEIS JUNTO AOS SERVIDORES.

