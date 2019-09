Nova Diretoria do SINDIJOR toma posse na próxima segunda em solenidade na OAB

13/09/19 - 13:11:05

Eleito com mais de 90% dos votos nas eleições que ocorreram em agosto, o jornalista Edmilson Brito será empossado na presidência do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Sergipe (SINDIJOR-SE), na próxima segunda-feira. Ele será empossado juntamente com a nova Diretoria para o biênio 2019/2022.

Nos últimos anos o SINDIJOR tem ganhado destaque na sociedade sergipana por sua forte atuação na área da comunicação e no Jornalismo, principalmente, mas também por defender temas importantes para a sociedade, como as liberdades de imprensa e expressão, direitos humanos e democracia.

Para Edmilson Brito, eleito presidente, o momento agora é de agradecimento à categoria pela eleição da nova Diretoria, mas também de muito trabalho. Para ele, assumir o comando do SINDIJOR é motivo de muito orgulho.

“Sinto-me muito honrado em assumir, a partir da segunda-feira, o comando desta entidade de classe tão importante para o Jornalismo, para a comunicação e a sociedade. Assumo com o desafio de manter o excelente trabalho realizado pelo companheiro Paulo Sousa, que transformou o nosso sindicato e, consequentemente, o Jornalismo sergipano. Juntos e unidos não tenho a menor dúvida que daremos continuidade a este trabalho e avançaremos muito mais em pautas importantes para a categoria”, diz Edmilson Brito, atualmente vice-presidente do SINDIJOR.

O presidente Paulo Sousa, que deixa o cargo na segunda-feira, ressalta a importância da categoria continuar unida para fortalecer a profissão.

“Agradeço a todos os jornalistas que votaram na chapa encabeçada pelo companheiro Edmilson Brito, mas agradeço, também, a união da categoria que fez com que conseguíssemos obter êxito em nossas duas gestões. Graças a uma Diretoria aguerrida e corajosa e um vice-presidente comprometido com as causas dos jornalistas, conseguimos avançar nas conquistas. E tenho certeza que o sindicato continuará em boas mãos, pois Edmilson foi um vice-presidente que muito nos honrou, esteve ao nosso lado em todas as horas nos dando o apoio necessário”, reconhece Paulo Sousa.

A posse da nova Diretoria do SINDIJOR acontece na próxima segunda-feira, às 19h, no auditório da CAASE/OAB, localizada na Travessa Martinho Garcez, 71, no Centro de Aracaju, vizinho a Praça Camerino.

Fonte e foto assessoria