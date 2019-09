“O Incra não é um instrumento ideológico”, afirma o Senador Rogério Carvalho

13/09/19 - 12:47:52

Num debate entre os senadores sobre a situação do Incra, o vice-líder do PT no Senado Rogério Carvalho defendeu a atuação do Incra – O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – como um órgão que garante o desenvolvimento do país.

“O Incra não é um instrumento ideológico que as pessoas imaginam que exista para atender um determinado grupo social, ou para atender um movimento de trabalhadores sem-terra”, esclarece o Senador Rogério Carvalho (PT/SE) se referindo ao MST.

O Senador Rogério Carvalho detalha como é que a atuação do Incra é importante para o desenvolvimento econômico do país.

“O Incra além desta função extremamente nobre, ele tem a função da regularização fundiária no país. E o desenvolvimento econômico para se dar de forma contínua e permanente precisa de crédito, e sem posse da terra, é impossível acesso ao crédito”, explica ele.

O acesso às políticas públicas que dão segurança a quem tem a posse da terra também foi um argumento do Senador Rogério Carvalho para manter os investimentos no Incra.

“Existem muitos benefícios para quem tem a posse da terra, como por exemplo o seguro Safra. Existe uma série de vantagens quando você financia a sua produção e tem algumas garantias de que não vai perder tudo caso o ano não seja bom”, conclui ele.

Foto Agencia Senado

Por Candisse Matos