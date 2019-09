Prefeitura ainda disponibiliza cerca de 500 vagas para cursos e oficinas em setembro

13/09/19 - 10:30:52

Anunciados no início deste mês pelo prefeito Edvaldo Nogueira, os cursos e oficinas de capacitação ofertados pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), seguem com inscrições abertas. Das mais de 3,2 mil vagas, faltam cerca de 500 a serem preenchidas. São oportunidades em diversas áreas como construção civil e turismo.

A nova oferta de cursos e oficinas é uma das medidas adotadas pela Prefeitura e que se encaixa nas diretrizes do Planejamento Estratégico da gestão, cujo foco é o desenvolvimento econômico e a empregabilidade no município. De acordo com a presidente da Fundat, Edvaneide Lima, nos primeiros dias da oferta, a procura foi intensa, sobretudo para os cursos na área de comércio e serviços.

“A Fundação tem como porta de entrada os cursos de capacitação e, acoplado a isso, o encaminhamento ao mercado de trabalho. No processo de oferta de cursos e oficinas, temos como base o Observatório da Empregabilidade da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da Prefeitura, então, não os promovemos apenas por promover”, afirmou.

Das vagas que ainda estão em aberto, parte é destina à construção civil e ao turismo, como ressalto Edvaneide Lima. “A cidade está vivenciando um grande fluxo de obras. Em cada bairro de Aracaju tem um serviço sendo feito e, por conta da demanda, as empresas estão demandando funcionários capacitados. O mesmo acontce na área do turismo. Atualmente, a capital tem sido divulgada para outros estados do Brasil e até para fora do país. O intuito da Prefeitura é atrair mais turistas e o setor precisa de profissionais qualificados para receber bem quem chega. Isso tudo faz parte do Planejamento Estratégico da gestão, esse alinhamento de ações, é uma coisa entrelaçada com outra em prol do desenvolvimento da cidade e da população”, frisou.

Estudante de Gestão em Turismo no Instituto Federal de Sergipe (IFS), Thamires Danielle Ferreira, de 19 anos, soube da oferta e se interessou em ter mais capacitação como profissional. Assim que pode, garantiu a inscrição em todos os cursos oferecidos na área. “Acredito que, quanto mais cedo a gente procurar capacitação, melhor. Como já estudo nesse área de turismo, quis me qualificar mais, no sentido de agregar conhecimento, o que nunca é demais. Acho que a Prefeitura acertou em proporcionar esses cursos porque vejo que o turismo tem crescido muito na cidade e isso é muito positivo”, destacou.

Aos 24 anos, Carlos Henrique Rodrigues procura um emprego na área de construção civil, por isso, não quis perder tempo para se inscrever. “Me inscrevi em três cursos e acho que o caminho é sempre se capacitar. O mercado tem exigido qualificação e, espero, poder atender a essas exigências. Como estou desempregado, vi como uma oportunidade de, futuramente, conseguir um emprego. A ideia é sempre fazer uma reciclagem e melhorar sempre como profissional”, ressaltou.

Cursos e oficinas com vagas em aberto

Na Escola do Legislativo de Sergipe (Elese), estão em aberto as vagas para as oficinas: Como Falar em Público, Técnicas Básicas em Português, Ética Profissional e Gestão de Projetos.

Na Faculdade Maurício de Nassau, as vagas são nas oficinas de Projetos Turísticos, Consultoria Turísticas, Diferencial do Atendimento ao Turista, Empreendedorismo no Turismo, e Saúde e Bem Estar no Atendimento ao Turista.

Já nas Unidades de Qualificação Profissional (UQPs), estão disponíveis vagas para os seguintes cursos e oficinas: Aplicação de Tintas, Impermeabilização com Mantas Líquidas, Universidade de Pintores, Preparação de Superfície, Bordados Livre, Bordados com Fitas, Arte em Feltro.

As inscrições para os cursos e oficinas são gratuitas e podem ser feitas enquanto houver vagas, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro; na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) ou na associação/instituição parceira onde o curso será desenvolvido.

Para realizar a inscrição, é necessário apenas apresentar o original do RG, CPF, comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). Para os cidadãos que tiverem entre 14 e 17 anos, será obrigatório o acompanhamento do responsável, que também precisará do RG e CPF em mãos.

Para outras informações, contatar a Fundat por meio do telefone 79 3179-1331.