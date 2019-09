Quinta edição da Feira de Imóveis Ademi/SE acontece dias 26 a 29 de setembro

13/09/19 - 10:17:46

Se você quer comprar um imóvel, o momento é agora. Isso porque grandes oportunidades para adquirir um apartamento ou uma casa serão apresentadas de 26 a 29 de setembro, durante a quinta edição da Feira de Imóveis Ademi/SE. O evento, promovido pela Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe (Ademi/SE), será realizado no estacionamento do supermercado Extra. A abertura oficial acontecerá no dia 26, quinta-feira, a partir das 10h, quando será aberta ao público.

Vale destacar que a Feira de Imóveis Ademi/SE 2019 é o lugar ideal para quem deseja realizar o sonho do imóvel próprio ou para quem quer dar um upgrade e investir em um negócio seguro e rentável. O visitante encontrará, em um único espaço, os produtos oferecidos pelas principais empresas do setor em Sergipe. Serão oito construtoras – AC Engenharia, Construtora Celi, Impacto, Jotanunes, Nassal, Primasa Camel, Tecnoconsult e União – e quatro imobiliárias – Century, Cohab Premium, JLC e Valor.

Estima-se que cerca de 3 mil unidades, entre apartamentos em fase de lançamento, imóveis na planta, em construção e prontos para morar tanto na Capital quanto no Interior do Estado, estarão à venda. As opções vão desde imóveis populares – com subsídios do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal – aos de alto padrão. “São imóveis residenciais de dois ou três quartos para todos os gostos e bolsos. A maioria localizada na Grande Aracaju, que compreende Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros”, anuncia Henrique Côrtes, presidente da Ademi/SE. E o mais importante: os visitantes terão ótimas oportunidades para a aquisição de unidades com excelentes condições de pagamento.

Serão disponibilizados financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e também da nova linha de crédito imobiliário com atualização do saldo devedor pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SPBE), anunciado recentemente pelo Governo Federal. Detalhe: este financiamento é disponibilizado apenas para unidades prontas.

Segundo Henrique Côrtes, as expectativas são as melhores possíveis. Ele destaca que este é o momento ideal para os clientes fazerem um investimento seguro, através da aquisição de imóveis. Para tanto, serão oferecidas excelentes oportunidades de negócios com boas vantagens para a compra, como descontos e promoções, a depender de cada empresa. Assim, nos estandes das construtoras e das imobiliárias, as equipes de corretores estarão preparadas e a postos durante a Feira para apresentar todas as informações sobre os empreendimentos à venda e, assim, fazer bons negócios. Por isso, não perca essa grande oportunidade de realizar seu sonho de adquirir o imóvel próprio ou de assegurar um excelente investimento.

Por Laudicéia Fernandes

Foto: Carolinne Evangelista/Divulgação