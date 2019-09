Radioterapia do Huse contará com “Sino da Esperança”

A partir desta sexta- feira (13), ele será tocado todas as vezes que um paciente oncológico finalizar o seu tratamento

O Centro de Oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), receberá, a partir das 9h da próxima sexta-feira (13), o “Sino da Esperança”, um símbolo de vitória e superação que será tocado todas as vezes que um paciente oncológico finalizar o seu tratamento, encorajando uns aos outros e compartilhando o momento de alegria.

De acordo com a coordenadora da Oncologia do Huse, Meire Jane Oliveira, o sino será instalado na recepção da radioterapia e, nesse mesmo dia, será inaugurado por um paciente que venceu o tratamento. “Escolhemos a recepção da radioterapia para a instalação do “Sino da Esperança” por ser um lugar de grande movimentação de pacientes e isso vai encorajar e encher de esperança outros pacientes que estão iniciando o tratamento. Um paciente tocará o sino justamente no dia da sua instalação e isso já significa uma grande vitória. Afinal, o badalar do sino não significa necessariamente a cura, e sim, a comemoração e vontade de seguir em frente, com superação e término de uma etapa do tratamento contra o câncer”, enfatizou.

A ideia surgiu depois que o almirante americano Irve Le Moyne, enfrentou o câncer e ao término de seu tratamento de radioterapia, ele pediu a seus médicos para colocar um sino no hospital, assim como era costume ter nos navios e era badalado em momentos importantes. A partir desse episódio, vários hospitais de todo o mundo começaram a colocar o seu próprio sino para que outros pacientes também pudessem comemorar o término de seus tratamentos. No Brasil, já são mais de 12 hospitais e clínicas que aderiram ao badalar do sino.

No Huse, a ideia veio através de alguns radioterapeutas que vivenciaram esse processo em outros serviços por onde visitaram. Eles se juntaram e compraram um sino que já está sendo instalado na recepção da radioterapia. “Essa é uma forma de comemorar uma etapa do tratamento, já vivenciamos essa ideia em outros hospitais e resolvemos nos juntar e trazer para os nossos pacientes aqui da Oncologia do Huse. Vai ser emocionante poder ver e ouvir o sino sendo tocado cada vez que um paciente estiver com o seu tratamento concluído”, declarou o radioterapeuta Dauler de Souza.