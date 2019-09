Sergipe ganha espaço nas páginas da revista de bordo da Azul

13/09/19 - 05:38:51

A gentileza do povo sergipano e as belezas naturais do estado e da capital estão em destaque na edição do mês de setembro

O resultado do trabalho contínuo de divulgação do turismo de Sergipe pelo Governo do Estado, e seus parceiros, chega ao conhecimento nacional e internacional por meio dos passageiros da Azul Linhas Aéreas.

O potencial turístico do estado está estampado nas páginas da edição deste mês da revista Azul, distribuída nos voos nacionais e internacionais da companhia aérea.

Na edição 77, Sergipe é destacado por suas belezas naturais e culturais. Aracaju, denominada na manchete como “A pequena jóia de Sergipe”, ganha espaço por apresentar praias rústicas, rios caudalosos, frutos do mar em abundância e um povo hospitaleiro.

A vegetação de Aracaju e as esculturas das personalidades culturais, foram contempladas na edição, assim como o oceanário, que foi muito bem referenciado, sendo descrito como tranquilo e, acima de tudo, como um ambiente extremante familiar.

A tecnologia agregada ao Museu da Gente Sergipana também não ficou de fora do texto. O local está descrito como atração imperdível. Os mercados centrais da capital sergipana também ganharam brilho na reportagem especial deste mês.

A publicação faz referência ainda ao litoral sul de Aracaju, destacando a Croa do Goré, Ilha dos Namorados, Orla Pôr-do- Sol. Os passeios de catamarã foram comtemplados e enriqueceram o texto.

Para o secretário de Turismo e Comunicação, Sales Neto “Divulgar Sergipe além divisas e fronteiras é uma das missões dadas pelo governador Belivaldo Chagas. É muito importante Sergipe ser reconhecido em uma revista que tem circulação nacional e internacional. Temos inúmeros roteiros turísticos atrativos que com certeza aguça a curiosidade das pessoas de fora. O estado é sem dúvida o local perfeito para quem gosta de apreciar belezas naturais, uma boa culinária e ainda quer conhecer toda uma história por trás dos locais que visita”, declara.

Destaque para o interior

A cada novo parágrafo, Aracaju e os demais municípios sergipanos mostravam uma riqueza e beleza sem igual.

A Praia da Ponta do Saco, está exaltada na publicação, frisando o encontro do rio com o mar. Localizada no litoral sul sergipano, de lá é possível avistar Mangue Seco, na Bahia.

A cidade de Itabaiana também ganhou um parágrafo especial na revista com os encantos do Parque dos Falcões, o único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina da América do Sul e o único local do Brasil que tem autorização para a criação de aves de rapina no país.

Fonte e foto assessoria