SUSPEITO DE HOMICÍDIO PRESO NO HUSE APÓS SOFRER TENTATIVA DE ASSASSINATO

13/09/19 - 09:59:29

Douglas dos Santos Barreto, conhecido como “Dodô”, 19 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (12). Ele foi indiciado pelo homicídio de Gabriel Ferreira Freitas. O suspeito foi localizado no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), após ter sido baleado por outro grupo criminoso.

De acordo com as informações, o suspeito e o irmão, o “Robinho”, foram os responsáveis pelo homicídio de Gabriel, ocorrido no domingo, 8, em Maruim. Após o crime, na terça-feira, 10, os irmãos foram o alvo de um outro grupo criminoso.

“O grupo do qual Gabriel fazia parte resolveu se vingar deles. Eles mataram o ‘Robinho’, e o Douglas foi baleado, mas conseguiu sobreviver”, explicou o delegado Ataíde Alves.

O suspeito “Dodô” foi localizado no Huse. “Nós representamos pela prisão de Douglas e o juiz deferiu. Os agentes da custódia foram informados da situação, digitalizamos o mandado de prisão e o ofício solicitando a custótdia. O mandado de prisão foi cumprido lá mesmo no Huse e o suspeito já se encontra algemado e custodiado”, completou o delegado.