Trânsito na Beira Mar e Santos Dumont alterado fim semana

13/09/19 - 14:25:30

Devido à realização de eventos, o trânsito nas avenidas Beira Mar e Santos Dumont será alterado, temporariamente, em alguns horários neste final de semana. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju montou operações para garantir a mobilidade da cidade durante os eventos.

No sábado, dia 14, a partir das 14h ,a SMTT fará o fechamento da via onde será realizada uma corrida de rua saindo do Parque da Sementeira às 15h, seguindo pela avenida Beira Mar até o cruzamento com a avenida José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) e retornando ao Parque pela mesma via.

O trânsito da avenida Beira Mar ficará interrompido no sentido sul/norte durante a corrida. Por esse motivo, os acessos à avenida estarão fechados do Parque da Sementeira até ao cruzamento com a Avenida José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg), por exemplo, e os acessos feitos pelas avenidas Tancredo Neves, Murilo Dantas e rua Rosalina também estarão fechados.

O condutor que vir da Orla da Atalaia terá que acessar à avenida José Carlos Silva. Agentes de trânsito estarão na região para fazer os bloqueios, sinalizações e orientar os condutores.

Também no sábado, no período da tarde, haverá um evento na região da avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia. O trânsito será interrompido no sentido sul-norte durante a realização do evento, do retorno do Corpo de Bombeiros até ao Oceanário de Aracaju. Agentes de trânsito também serão responsáveis pela organização do fluxo e orientação dos condutores.

Domingo

Já no domingo, haverá um passeio ciclístico saindo do Parque da Sementeira. O trajeto inclui as avenidas Beira Mar (sentido Sul-Norte), Anísio Azevedo, rua Cedro, av. Augusto Maynard, Ivo do Prado, rua Leonardo Leite (antiga Vila Cristina), terminando em frente ao Museu da Gente Sergipana. O trânsito vai sendo liberado à medida que os ciclistas forem passando.

Ainda no domingo, 15, será realizado um desfile cívico na rua São Francisco de Assis, no trecho entre a rua Jonaldo Bomfim e Jackson de Figueiredo, no bairro Santos Dumont, e o trânsito será interrompido na região a partir das 7 horas.

“Serão realizados eventos em vias importantes da cidade, mas em horários de pouco fluxo de veículos e com curta duração. O trânsito será alterado e interrompido, temporariamente, e nossos agentes estarão atuando nas regiões para minimizar ao máximo os transtornos. A população deve ficar atenta às sinalizações e, se possível, optar por rotas alternativas para não enfrentar possíveis congestionamentos”, orienta o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Transporte Público

Por causa do evento a ser realizado no sábado, na avenida Beira Mar, a partir das 14h, as linhas de ônibus que circulam pela via sofrerão alterações de itinerário, são elas: 004 – Santa Maria/Mercado, 007 – Fernando Collor/Atalaia, 100 CS1 – Circular Shoppings 01, 409 – Riomar/D.I.A., 410 – Inácio Barbosa/Jardins/D.I.A., 411B – Inácio Barbosa/D.I.A. e 702 – Augusto Franco/Beira Mar.

Já no domingo, devido ao evento na Orla da Atalaia, também a partir das 15h, as linhas de ônibus 008 – Porto Sul/B. Industrial, 051 – Atalaia/Centro e 100 CS2 – Circular Shoppings 02 também terão os itinerários alterados.

