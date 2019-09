Valdevan se reunirá com governador e diretores do HRAM

13/09/19 - 15:51:56

A precariedade na Saúde Pública é um dos problemas mais preocupantes de Sergipe e do país. Nessa última, quinta-feira, dia 12, uma mulher entrou em trabalho de parto e chegou a dar à luz dentro de um veículo em frente ao Hospital e Maternidade Amparo de Maria, em Estância. Ao tomar conhecimento do fato, o deputado federal Valdevan Noventa (PSC), manifestou sua total indignação ao ocorrido e promete reunir-se com a diretoria do hospital e com o Governo Estadual em busca de soluções.

A triste cena foi registrada por moradores e viralizada nas redes sociais, causando revolta e preocupação generalizada sobre as condições do serviço prestado pelo hospital. “Sabemos dos esforços dos profissionais que atuam no hospital, mas também sabemos da precariedade do serviço, em virtude da falta de recursos e investimentos”, disse o deputado.