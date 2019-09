ABERTO MAIS UM IPM CONTRA O PRESIDENTE DA AMESE, SARGENTO VIEIRA

14/09/19 - 07:38:38

Nesta quinta-feira (12), o presidente da Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), Sargento Jorge Vieira, foi notificado para ser ouvido em mais um Inquérito Policial Militar.

Através de Despacho Motivado, o subcomandante da Polícia Militar, coronel Paiva, solicitou a abertura do procedimento em questão pelo fato de o presidente da entidade ter comparecido fardado à Câmara de Vereadores de Aracaju para defender os interesses da categoria policial militar e mostrar à sociedade a situação precária da segurança pública em nosso Estado.

O IPM que foi aberto em abril, estava parado desde então. Após o desfile de 7 de setembro, no qual a AMESE levou faixas reivindicatórias para o desfile da Barão de Maruim, curiosamente o procedimento voltou a andar.

Sargento Vieira diz que “vou provar na justiça minha inocência, pois na Polícia Militar a coisa já está amarrada para me punirem. Depois de mostrarmos à sociedade sergipana a situação de abandono em que se encontra o policial e o bombeiro militar na cara cara do Governador, somos surpreendidos com este instrumento de perseguição. Sugiro ao comando da Polícia Militar que gaste sua energia com coisas úteis, como a reposição inflacionária dos vencimentos dos nossos militares, por exemplo”.

Da assessoria