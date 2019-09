ACUSADO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO MORRE EM CONFRONTO COM A POLÍCIA

14/09/19 - 06:56:13

Policiais civis das delegacias de Aquidabã, Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha e Gararu realizaram nesta sexta-feira (13) uma operação coordenada pelo delegado Paulo José Barbosa, do município de Aquidabã.

A ação aconteceu quando os policiais civis seguiram para cumprir o mandado de prisão de Anderson de Oliveira, 22 anos, conhecido como “Keninho”. O homem, que era investigado por diversos assaltos nas regiões de Aquidabã e Nossa Senhora de Lourdes, estava foragido após cometer uma tentativa de homicídio.

Durante o crime, o indivíduo atirou contra a vítima que, além de ser fortemente agredida, fingiu estar morta para se salvar.

No momento em que os policiais entraram na casa do foragido, ele atirou contra a força policial. Anderson foi atingido e levado para o hospital da região, mas não resistiu e morreu.

No momento do cumprimento do mandado, ele portava três armas de fogo em casa, que foram apreendidas.