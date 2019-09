Como Gilmar, Valdevan Noventa quer sair do PSC e Capitão Samuel vai protocolar saída

14/09/19 - 15:43:39

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC) disse, na sexta-feira (13), através de gravação a um correligionário, que o deputado estadual Gilmar Carvalho “quer sair do partido, como eu que sou perseguido. Como eu que sou o cara mais prejudicado”. Revela que o PSC foi o “partido que mais m prejudicou e até hoje tenta me prejudicar. Claro, pela mão de Jesus, na mão dele, para poder nos ajudar e nós se safar para dar um dura nos inimigos. Inimigos de dentro, não é de fora”.

Valdevan Noventa diz que como Gilmar Carvalho, outros vão querer sair, como é o caso de Capitão Samuel, “que já falou comigo também, que quer deixar o PSC por que não tem respaldo. É só para eles, você entendeu, não tem de fato um projeto de partido para nada. É um projeto para uma pessoa só ser beneficiada, não é de um agrupamento de pessoas.

– Então, meu irmão, na hora certa, tenho certeza que Deus vai abrir as portas para que eu possa voar, igual um passarinho e montar um projeto com diversas pessoas nesse Estado que querem há todo tempo estar conosco, dentro de um agrupamento de pessoas em todo o Estado de Sergipe, disse.

Samuel faz ação – O deputado estadual Capitão Samuel confirmou a pretensão de deixar o PSC e dentro de mais 15 dias vai protocolar ação junto ao TRE-SE, no mesmo estilo que a do seu colega Gilmar Carvalho, pedindo desfiliação do partido.

Samuel disse neste sábado (14) que precisa deixar o PSC, pegar um partido que me ajude na construção da eleição municial, a fim de preparar para uma futura candidatura a deputado federal”.

Através de Zap, o deputado Gilmar Carvalho informou ao portal Faxaju Online, que Capitão Samuel tem conversado com ele permanentemente e que já teria conversado com o presidente regional do PSC, ex-deputado federal André Moura, que iria deixar o partido: “disse-me isso várias vezes”.