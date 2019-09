Corpo de uma criança recém nascida é encontrado em lixeira no município de Socorro

14/09/19 - 08:38:53

O corpo de uma criança recém nascida, do sexo feminino, foi encontrado no inicio da manhã deste sábado (14) em uma lixeira localizada no conjunto Albano Franco, no município de Nossa Senhora do Socorro.

O corpo foi localizado por populares em meio a entulhos, sem roupa e as imagens postadas nas redes sociais chocou as pessoas, já que o bebe aparentava ser saudável. Entre os populares, o clima é de revolta e apreensão.

A polícia e o IML estão no local para colher informações e recolher o corpo.

Quem tiver informações que possam colaborar para a investigação para localizar a mãe da criança pode passar para o 181 ou 190.

Com informações de Sandoval Noticias