CPAC participa de Gincana Ambiental da Rede Municipal de Educação de Malhador

14/09/19 - 07:44:05

Nesta sexta-feira (13), o Consórcio Público do Agreste Central Sergipano (CPAC) participou de Gincana Ambiental, em parceria com a Rede Municipal de Educação de Malhador, cujo objetivo foi recolher o maior quantitativo de materiais recicláveis no município.

A Escola Municipal Clotildes de Jesus Silva, foi agraciada com o primeiro lugar, e premiada com um troféu, certificado e Kit de Coletores de Materiais Recicláveis, doado pelo CPAC.

Em segundo lugar, Escola Municipal Martins Andrelino dos Reis; terceiro lugar, Escola Municipal José Joaquim Pacheco; quarto lugar, Escola Municipal Profa. Elenalda dos Santos; Quinto lugar, Escola Municipal Barrocão.

Todo o material avariado foi doado a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis de Malhador (Cooperma).

Fonte e foto assessoria