EM NOTA, SSP DIZ QUE AERONAVE DO GTA É USADA EM TREINAMENTOS E APOIO

14/09/19 - 12:41:25

Após a divulgação da informação de que um helicóptero estaria parado por falta de manutenção, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) emitiu uma nota informando que a aeronave tipo Schweizer foi cedida pela Secretaria Nacional da Segurança Pública do Ministério da Justiça em agosto de 2018. Esse tipo de aeronave é de pequeno porte e é utilizada em treinamentos e apoio em pequenas operações.

Ainda segundo a SSP, no entanto, o Schweizer que foi cedido para Sergipe era utilizado pelo estado do Piauí. A situação mecânica e de estrutura da aeronave não serviria para o uso do dia a dia e colocaria nossos pilotos e tripulantes em situação de vulnerabilidade e sério risco, pois estava sendo muito pouco utilizada desde 2012. O schweizer cedido ao Piauí fora usado nos Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro, em 2007.

A nota conclui informando que “no trâmite da cessão, uma empresa foi contratada e faria a manutenção pelo valor de cerca de R$ 343 mil. No momento da manutenção, verificou-se que o motor estava totalmente comprometido e que o estado gastaria mais R$ 600 mil. Os custos para a manutenção e recuperação da aeronave seriam praticamente o valor da compra de um outro helicóptero de pequeno porte, por isso, corretamente, Sergipe decidiu não utilizar a aeronave tipo Schweizer e isso foi protocolarmente oficiado e comunicado ao Ministério da Justiça, que compreendeu a situação. A exemplo do que foi visto no último desfile de 7 de setembro, nosso helicóptero (Falcão 01) e nosso avião bimotor (Falcão 02) estão em pleno funcionamento e à disposição para serviços de segurança pública, defesa social e atendimento aeromédico”.