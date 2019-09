Governo inaugura rodovia que liga Frei Paulo ao povoado Serra Redonda

Obra liga povoado à sede do município e contemplou área de quase 5 km, atendendo a um antigo anseio da população que vive na região

O governador Belivaldo Chagas esteve no município de Frei Paulo, Agreste sergipano, na tarde desta sexta-feira (13), para inaugurar a pavimentação asfáltica da rodovia que liga a sede do município ao povoado Serra Redonda. A nova Rodovia homenageia o produtor rural José Menezes Corcínio (Zé das Canas).

A obra, realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), contemplou uma extensão de via de 4,47 quilômetros em duas pistas de rolamento com 3,50 metros cada, além de acostamentos de 1,50 metros, cada, totalizando uma área asfaltada de 44,7 mil metros quadrados em um investimento de cerca de R$ 5,9 milhões.

O resultado da obra atende a um antigo anseio da população local, que via na pavimentação asfáltica a oportunidade do desenvolvimento da região. Morador do povoado Serra Redonda desde que nasceu, o comerciante Fábio Santos, 36 anos, afirma que a construção da rodovia só trouxe melhorias para a comunidade.

População aprova

“Essa obra mudou a vida de todo mundo que mora aqui, principalmente a minha. Vou até a cidade de duas a três vezes por semana, e sinto a diferença porque não tem mais lama, nem poeira, os bicos de pedras não cortam mais os pneus dos veículos. Além disso, economizamos tempo, os imóveis às margens da rodovia estão mais valorizados, e até as vendas do comércio aqui no povoado aumentaram” conta.

Há 57 anos morando no povoado, Maria Bernadete dos Santos diz que a rodovia é um presente para o povo. “A estrada era estreita demais, cheia de buracos e quando era no inverno ficava ruim até para andar a pé. Meu filho que trabalha em Frei Paulo, atualmente gasta pouco tempo para ir e voltar. Ficou tão boa que muita gente vai até a cidade caminhando, essa nova estrada é uma bênção de Deus” revela a dona de casa.

Também residente na região Agenaldo dos Santos não esconde o contentamento com a rodovia. “Vou até a cidade quase todos os dias e a diferença é de 100%. Antes gastava de 15 a 20 minutos, agora em 5 fazemos o percurso. A estrada era tão estreita que para dois carros grandes passarem, um tinha de ceder a vez, agora está larga, bonita, sinalizada. Minha moto vivia na manutenção, pois os bicos de pedra e os buracos danificavam as rodas, sem contar na poeira constante e na lama durante o período de chuva. Parabéns ao governador por fazer essa maravilha para toda a população”, declara o pedreiro de 48 anos.

Importância

Em seu discurso, Belivaldo destacou os esfrços do governo para realizar obras como esta, ressaltando também as principais necessidades do estado no âmbito da infraestrutura de vias.

“Estamos trabalhando para conseguirmos recursos e deixar nossas estradas tão belas e tão bem feitas como essa que a gente entrega hoje à população. São cerca de 450 quilômetros de rodovias carentes de uma manutenção, uma reforma ou até mesmo uma reconstrução, para tanto precisamos de 400 milhões de reais e não é fácil conseguir, mas aos poucos, as coisas vão acontecendo, assim com investimos aqui cerca de 5 milhões e 900 mil reais para entregar esses quase 5 quilômetros de rodovia construída”, afirmou Belivaldo.

Acompanhando a cerimônia de inauguração, o prefeito de Frei Paulo, Anderson Menezes (Anderson de Zé das Canas), agradeceu ao Governo do Estado pela realização da obra. “Em uma boa hora iluminada fomos lá fazer uma visita ao governador, o fizemos ver que o povoado e o nosso município necessitavam dessa grande rodovia. E ele, de pronto, nos atendeu e, graças a Deus, o sonho se torna realidade aqui no nosso município e o nosso povoado. O povo de Frei Paulo agradece ao nosso governador, por tudo que ele tem feito aqui no nosso município, seja com a permanência da indústria, para que os empregos ali gerados se mantenham firmes no nosso município, seja com a rodovia. Enfim, tudo que vem de bom para o nosso município a gente tem que agradecer”, ressaltou.

Também presente no evento, o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto, destacou a importância da pavimentação da via, e destacou os investimentos realizados pelo Proinveste ao longo dos últimos anos. “É motivo de orgulho para gente inaugurar mais uma obra, esta do Proinveste, programa esse que se encerra agora em 31 de dezembro. Mas gostaríamos de frisar que, desde 2011 até hoje, ou seja, nesses oito anos, o Governo do Estado investiu aqui no município de Frei Paulo algo em torno de R$ 13.852.000,00”, complementou.

Ainda em Frei Paulo, o governador participou da solenidade de inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Josefa Batista de Jesus, também localizada no povoado Serra Redonda, à convite do prefeito do município.

