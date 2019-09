GTA DE SERGIPE RECEBE HELICÓPTERO QUE ESTÁ PARADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO

14/09/19 - 07:10:12

O Blog Espaço Militar divulgou na manhã deste sábado (14), a informação de que em agosto de 2018, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe , recebeu de doação do Ministério da Justiça, um helicóptero de pequeno porte tipo Schweizer 300, para dar apoio importante às atividades cotidianas da Polícia Civil e Polícia Militar, em operações programadas e atendimentos de ocorrências via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

Na oportunidade, o tenente-coronel Fernando Gois, do GTA, explicou como seria feito o emprego da aeronave que foi doada. “É uma aeronave de pequeno porte e necessita de um emprego mais cauteloso para preservar a segurança dos que estão a bordo e de quem está embaixo também, por isso quando se tratar de uma operação o GTA pode atuar com segurança como uma plataforma de observação. A gente entra única e exclusivamente como apoio para um efetivo que já está lançado no terreno” (trecho da matéria veiculada pela SSP/SE).

Segundo o Blog, a informação passada por uma fonte confiável, é de que a aeronave se encontra há vários meses parada por falta de manutenção.

Até o inicio da manhã de hoje, a SSP ainda não havia se pronunciado.

Matéria do blog Espaço Militar