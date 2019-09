HOMEM DE 29 ANOS É ASSASSINADO A TIROS EM POVOADO DE CAMPO DO BRITO

14/09/19 - 07:57:29

Um homem identificado como Maurício Oliveira Santos, 29 anos, foi assassinado a tiros no final da tarde desta sexta-feira (13).

O crime foi registrado na localidade conhecida como Piçarreira, na estrada que dá acesso para o Povoado Garangau, no município de Campo do Brito.

As informações são de que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local, onde comprovou o óbito. A ocorrência foi registrada pela 1ª CIA/3º BPM. No local, ninguém soube informar as circunstância do crime.