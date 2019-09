INCENTIVOS DO GOVERNO AMPLIAM ATUAÇÃO DA FÁBRICA DE CALÇADOS EM SERGIPE

Belivaldo Chagas visita fábrica de calçados e artigos esportivos que renovou sua permanência em Sergipe até 2029, graças a uma ação conjunta do Governo.

No município de Frei Paulo, onde inaugurou a pavimentação da estrada que liga a sede do município ao Povoado Serra Redonda, o governador Belivaldo Chagas também realizou uma visita à fábrica de calçados Vulcabrás Azaleia, com o objetivo de manter diálogo aberto com as indústrias que escolhem o estado de Sergipe para instação de suas fábricas.

A fábrica de calçados e artigos esportivos renovou recentemente sua permanência em Sergipe até 2029, graças a incentivos oferecidos pelo Governo.

Para que isso ocorresse, a direção da empresa solicitou a suspensão no Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), a fim de migrar para o regulamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), mais precisamente na categoria de crédito presumido. Com isso, o Governo de Sergipe garante continuidade ao trabalho da fábrica e a manutenção dos mais de 900 empregos na cidade de Frei Paulo.

A empresa atualmente emprega cerca de mil funcionários, que produzem cerca de oito mil pares de tênis femininos e masculinos por dia, das marcas Olympikus e Azalaia. O gerente-geral da Azaleia, Alessandro Antich, explica que a parceria com o governo foi fundamental para a ampliação da oferta de novos produtos.

“Antes nós estávamos produzindo somente sandálias femininas. Com o apoio do Governo do Estado, através do incentivo fiscal do PSDI, migramos para a produção de tênis agora. Antes a gente não tinha possibilidade de fazer esse produto e, agora, com a parceria com o Governo do Estado, a gente conseguiu passar para esse novo desafio do tênis”, destacou.

“Nós sentamos e fizemos uma boa discussão dentro da legislação prevista para que pudêssemos ter essa ampliação da planta com a produção de tênis, como temos nesse momento. Isso é fruto do trabalho que é feito pela Codise, com o objetivo de incentivá-los, mantê-los, claro, aqui. E estamos trabalhando, objetivamos trazer mais empresas para investir em Sergipe”, ressaltou o governador.

O secretário secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto de Carvalho esteve acompanhando a visita e destacou a importância da permanência de grandes indústrias no estado.

“É o papel do estado sendo exercido, no sentido de atrair empresas, facilitar a chegada e permamencia de indústrias no estado e gerar emprego para a nossa população. Qualquer indústria é bem vinda em Sergipe, sobretudo a Azaleia, uma marca tão tradicional em todo o Brasil, e para mim, o principal benefício não é o incentivo fiscal do governo, mas sim a movimentação da economia local que a indústria traz”, explicou.

