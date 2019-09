MP conscientiza sobre igualdade de direitos das pessoas com deficiência

14/09/19 - 09:38:52

A inclusão social e os direitos da pessoa com deficiência foram a pauta desta sexta-feira, 13, durante o evento Conscientização Por Igualdade de Direitos, realizado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe (MPE/SE). A ação integra a programação da 7ª Semana Aracaju Acessível, organizada pelo vereador Lucas Aribé, que, nesta edição, tem como tema A Arte de Incluir.

O evento tem como principal objetivo dar visibilidade à pessoa com deficiência para sensibilizar a sociedade. Lucas reforça que é preciso sempre buscar suporte no poder público para garantir o cumprimento das leis de inclusão.

“Isso nos mostra que é possível fazer acessibilidade e que essa luta está ganhando adeptos. É importante unir o poder público e sociedade civil para, juntos, fazermos uma cidade acessível, garantindo o acesso a lazer, turismo, cultura e esporte, pois estamos tratando de direitos de todos”, afirma Lucas.

A iniciativa busca discutir a importância de inserir as pessoas com deficiência nas mais diversas atividades. Além de palestras, o evento conta com exposição de fotos, objetos para atividades lúdicas acessíveis e apresentações artísticas.

O promotor de Justiça e diretor do CAOp dos Direitos Humanos, Francisco Lima Júnior, explica que o evento é feito para incluir. “Queremos trazer a pessoa para os espaços e promover essa integração, fazer o contato com a sociedade. Somente a partir daí é que geramos empatia. Só vamos conseguir efetivar os direitos da pessoa com deficiência quando conseguirmos conscientizar a população. Enxerguem no próximo um semelhante, e vamos construir um mundo melhor”, disse.

Fonte e foto assessoria