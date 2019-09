Participantes da Bienal do Livro de Itabaiana aprofundam conhecimento

14/09/19 - 09:34:43

Enquanto a água escorre nem sempre dá para pensar no trabalhão que é preciso para fazer com que esse bem tão precioso chegue às torneiras com qualidade. Mas quem visitou a V Bienal do Livro de Itabaiana pôde fazer uma imersão no Expresso Saneamento, a unidade móvel da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), e conheceu de perto o processo de tratamento e distribuição desse líquido essencial para a existência humana.

O espaço esteve aberto ao público durante dois dias. Centenas de alunos de escolas públicas e particulares, universitários e demais pessoas da comunidade passaram pelo Expresso Saneamento e puderam esclarecer suas dúvidas sobre o trabalho que é desenvolvido na área.

“Dada a relevância da Bienal, a Deso não poderia perder a oportunidade de estreitar ainda mais o relacionamento perante a comunidade de um município que vem recebendo investimentos volumosos na área de saneamento. Por isso trouxemos o Expresso Saneamento que é o primeiro veículo dessa natureza dentre todos as companhias de saneamento do Norte e Nordeste”, destacou o diretor de Meio Ambiente e Expansão da Deso, Gabriel de Campos, que acompanhou o primeiro dia da mostra.

Na visita guia, os participantes acompanharam desde a captação de água no manancial até a devolução do efluente tratado no corpo hídrico. A maquete também detalha como acontece a proteção de mananciais, o saneamento rural e urbano, as estações de tratamento de água e esgoto, drenagem pluvial, resíduos sólidos, o uso consciente da água e até o manejo do lodo de esgoto.

A ação é patrocinada pelo Programa Águas de Sergipe, um investimento financiado pelo Banco Mundial, com a finalidade de disseminar informações sobre o consumo consciente de água e ainda reforçar a importância da participação da comunidade no bom funcionamento dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário, como explica o coordenador de educação ambiental da Deso, José Jorge Silva Santos.

“O ciclo do saneamento foi apresentado em suas quatro vertentes, tratamento de água e esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos, mostrando o equilíbrio que deve haver entre elas. Está sendo enriquecedor estar em contato com a população, cada cidadão torna-se um agente multiplicador da educação ambiental”, disse José Jorge.

Para o gerente socioambiental da Deso, Mário Léo de Oliveira Rodrigues, a iniciativa consolida o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável das comunidades nas quais está inserida. “Estamos atendendo diversos municípios em todo estado de forma itinerante. Já visitamos todas as sedes regionais (Lagarto, Itabaiana, Propriá e Nossa Senhora da Glória), dentre outras cidades, com resultados muito expressivos atendendo a uma demanda dos programas Deso vai à Escola e a Escola vai à Deso”, observou Mário, que também é Secretário da Bacia Hidrográfica do Rio Piauí.

Fonte e foto assessoria